Google Pixel Fold: "Keine Fragen mehr offen"

Die Entwick­ler­kon­ferenz von Google namens I/O wird am 10. Mai statt­finden. Beson­ders heiß erwartet wird das Pixel Fold - Googles erstes Smart­phone mit falt­barem Display. Gerüchten zufolge will der Such­maschi­nen­riese das Foldable im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz offi­ziell vorstellen und bereits Ende Juni an den Markt­start bringen.

Ein bekannter Bran­chen­insider hat ein YouTube-Video zum Google Pixel Fold veröf­fent­licht, das keine Fragen mehr offen lassen soll.

Google Pixel Fold im Spec-Video

Bran­chen­insider Jon Prosser (Front Page Tech) veröf­fent­lichte kürz­lich ein Video auf YouTube mit zahl­rei­chen Details zum Google Pixel Fold:

Die tech­nischen Daten des Pixel Fold

Wir fassen die wich­tigsten Details zum nahenden Google-Falter zusammen. Jon Prosser startet mit dem "Elefanten im Raum": Der Preis für das Google Pixel Fold. Es soll zwei Spei­cher­ver­sionen geben, eine mit 256 GB (Farben "Chalk" und "Obsi­dian") und eine mit 512 GB (Farben "Obsi­dian"). Die Vari­ante mit 256 GB soll 1799 US-Dollar kosten, das Pixel Fold mit 512 GB schlage mit einem Preis in Höhe von 1919 US-Dollar zu Buche. Das ist eine ganz schöne Stange Geld, bereits ohne die Preise für den Markt hier­zulande umge­rechnet zu haben. Über­raschend ist das aller­dings nicht. Fold­ables gelten als eigene Kate­gorie inner­halb des Smart­phone-Premium-Segments - mit entspre­chendem Premium-Preis. Konkur­renten wie das Galaxy Z Fold 4 von Samsung bewegen sich in einer ähnli­chen Preis­range.

Das Google Pixel Fold soll ein 7,6 Zoll großes Innendisplay haben

Bild: Front Page Tech, via YouTube, Screenshot: teltarif.de Gemäß Foldable-Archi­tektur im Tablet-Format verfügt das Google Pixel Fold über zwei Displays, eines außen, das 5,8 Zoll (FHD+, OLED, 120 Hz) groß sein soll und ein 7,6-Zoll-Haupt­dis­play mit 120 Hz, wenn das Foldable ausein­ander­geklappt wird.

Wie auch im Pixel 7 und Pixel 7 Pro soll das Pixel Fold über Googles Tensor-Chip der zweiten Gene­ration verfügen plus 12 GB Arbeits­spei­cher.

Was das Kamera-Design angeht, ist von einem breiten Streifen auf der Rück­seite die Rede, der unwei­ger­lich klar macht, dass es sich um ein Smart­phone-Modell der Pixel-Familie handelt. Kern soll ein 48-Mega­pixel-Sensor mit Blende f/1.7 sein. Daneben soll eine Ultra­weit­win­kel­kamera mit 10,8 Mega­pixel Auflö­sung (Blende f/2.2) sowie eine mit 10,8 Mega­pixel auflö­sende Tele­foto­kamera (Blende f/3.05) verbaut sein, die fünf­fach opti­schen Zoom und 20-fach Digi­tal­zoom ermög­licht. Die Front­kamera im Loch-Design habe 9,5 Mega­pixel (Blende f/2.2). Eine weitere Front­kamera als "Inner Camera" beti­teltes Modul befindet sich im Haupt­dis­play und löse mit 8 Mega­pixel auf (Blende f/2.0).

Das Pixel Fold soll den Angaben im Video nach kein Leicht­gewicht werden und wiege mit 283 Gramm 20 Gramm mehr als das Galaxy Z Fold 4. Dafür dürfte auch der Akku verant­wort­lich sein, der aller­dings für eine vergleichs­weise lange Lauf­zeit sorgen soll. Das Google Pixel Fold in verschiedenen Klapp-Stadien

Bild: Front Page Tech, via YouTube, Screenshot: teltarif.de Im Video ist auch von einer Time­line die Rede. Demnach könnte Google bereits in wenigen Tagen am 26. April das Pixel Fold anteasern. Die offi­zielle Vorstel­lung soll dann am 10. Mai im Rahmen der Google I/O erfolgen. Dann sollen auch gleich die Vorbe­stel­lungen direkt über Google einge­leitet werden, bei anderen Händ­lern sei das ab dem 30. Mai möglich. Der endgül­tige Verkaufs­start für das Google Pixel Fold falle auf den 27. Juni.

Neben dem Pixel Fold wird auf der Google I/O weitere Hard­ware wie das Pixel Tablet (Details zu Spei­cher, Dock und Daten­schutz­taste sowie Preis­gestal­tung) und das Pixel 7a erwartet.