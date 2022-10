Google Pixel Fold mit 120-Hz-Display von Samsung?

Google könnte in naher Zukunft ein falt­bares Smart­phone namens Pixel Fold auf den Markt bringen. Jetzt sind neue Infor­mationen zum Display aufge­taucht.

Gerüchte zu einem mögli­cher­weise "Pixel Fold" genannten Smart­phone mit falt­barem Display von Google gibt es schon länger. Vor dem Pixel-7-Event waren die Hoff­nungen groß, Google könnte das Pixel Fold zumin­dest anteasern. Es blieb aber bei der Neuvor­stel­lung von Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Pixel Watch. Hat das Google Pixel Fold ein ähnliches Display wie das Fold 4 (Bild)?

Bild: teltarif.de Das bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz I/O ange­teas­terte Pixel Tablet bekam etwas mehr Raum, wird vermut­lich aber erst im kommenden Jahr erscheinen. Wie das Google-Foldable: Gerüchten zufolge soll das Pixel Fold in Q1/2023 in die Produk­tion gehen. Entspre­chend dürften wir in diesem Jahr keines mehr zu Gesicht bekommen. Teil­weise gibt es aber schon Infor­mationen darüber, wie das Pixel Fold ausge­stattet sein könnte. Jetzt sind Details zum Display aufge­taucht.

Pixel Fold mit Display von Samsung

Ein Entwickler namens Kuba Wojciechowski habe dem Online-Portal 91mobiles berichtet, dass das Pixel Fold mit Displays von Samsung ausge­stattet sein soll. Das Pixel Fold soll ein ähnli­ches Design haben wie das Samsung Galaxy Z Fold 4. Damit ergibt sich die Nutzung zweier Displays, ein Haupt­dis­play, das mit einem 3:4-Format beschrieben werden kann, und ein Außen­dis­play im herkömm­lichen Smart­phone-Format.

Dem Entwickler zufolge soll der interne Falt­bild­schirm eine Auflö­sung von 1840 mal 2208 Pixel bei Abmes­sungen von 123 mm mal 148 mm unter­stützen. Zum Vergleich: Die Auflö­sung des Haupt­dis­plays des Fold 4 ist mit 1812 mal 2176 Pixel ange­geben. Bei der Bild­wie­der­hol­rate herrscht wohl noch Unsi­cher­heit, das Haupt­dis­play des Pixel Fold könnte aber adaptiv bis zu 120 Hz haben. Unserer Meinung nach ist alles andere auch nicht wirk­lich sinn­voll, wenn das Pixel Fold mit Größen wie eben dem Fold 4, dem Huawei Mate XS2 oder dem Xiaomi Mix Fold 2 konkur­rieren wollen würde.

Zu den Spezi­fika­tionen des Außen­dis­plays gibt es dem Bericht zufolge keine weiteren Infor­mationen. Das 6,2 Zoll große OLED des Galaxy Z Fold 4 hat wie auch das 120-Hz-Innen­dis­play des Samsung-Knickers eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Demnach ist es durchaus denkbar, dass ein Pixel Fold - der interne Name soll übri­gens "Felix" sein - ein solches Panel von Samsung besitzt.

Drei Kameras auf dem Rücken

Weiter heißt es: Das Pixel Fold soll drei Kameras auf dem Rücken tragen, der primäre Sensor soll vom Typ Sony IMX787 sein. Zusätz­lich wird über eine IMX-386-Ultra­weit­win­kel­kamera und ein S5K3J1 genanntes Tele­objektiv speku­liert.

Beim erwar­teten Form­faktor dürfte auch im Außen­dis­play des Pixel Fold eine eigene Kamera für Selfies inte­griert sein. Diese soll einen IMX-355-Sensor besitzen.

Seit Anfang Oktober ist das iPhone 14 Plus verfügbar. Ob uns das 6,7 Zoll große Phablet über­zeugt hat, lesen Sie im Test­bericht.