Samsung zu übermächtig? Google “knickt das Fold

Gerüchten zufolge hätte Google dieser Tage sein Pixel Fold vorstellen sollen. In den letzten Wochen sickerten sogar einige Details über eine mögliche Ausstat­tung des Fold­ables durch. Ein Tweet von Ross Young ließ nun aber die Blase rund um das Release des smarten Klap­pers zerplatzen.

Young beruft sich hierbei auf Angaben von Personen, die für Zulie­ferer von Gerä­teteilen für Googles Gerä­teport­folio tätig sind. Demnach hat Google seine Pläne, spätes­tens im ersten Quartal 2022 sein erstes falt­bares Smart­phone auf den Markt zu bringen, zurück­gestellt.

In Samsungs Schatten

Google Pixel Fold Entwurf / Waqar Khan

LetsGoDigital / Waqar Khan / Twitter Wie Display Supply Chain Consul­tants (DSCC) berichtet, beruht der Entwick­lungs­stopp vermut­lich auf Googles Einschät­zung, dem Wett­bewerb mit Samsungs Konkur­renz­pro­dukten in den USA und Europa nicht gewach­senen zu sein. In China, wo Samsung nicht so stark vertreten ist, haben ähnliche Produkte von Xiaomi, Huawei, Vivo oder Oppo hingegen eine weitaus größere Chance, sich gegen Geräte des südko­rea­nischen Tech­nik­boliden durch­zusetzen.

Enttäu­schende Hard­ware­aus­stat­tung

Das Google Pixel Fold-Display sollte in etwa die gleiche Größe wie das des Samsung Galaxy Z Fold 3 mit 120 Hertz maxi­maler Bild­wie­der­hol­rate auf LTPO-Basis haben, jedoch ohne dessen verbes­serten Farb­dar­stel­lung mittels „Color on Capsu­lation". Auch bei der Kame­raaus­stat­tung hätte Googles Falt-Phone das Nach­sehen gehabt.

In einer Code­ana­lyse in Dateien, die mit der neuesten Google Kamera App-Version in Verbin­dung stehen, entdeckten 9to5Google-Entwickler nämlich Hinweise auf eine deut­lich schwä­chere Haupt­kamera als die 50 Mega­pixel Samsung ISOCELL GN1, die Google in seinem Pixel 6 verbaut. Den Code­spuren nach soll es sich hierbei um dieselbe 12,2 Mega­pixel Sony IMX363-Kamera handeln, die schon im betagten Pixel 3 verbaut wurde. Diese hätte beim Pixel Fold mit einem 12 Mega­pixel IMX386 Ultra-Weit­winkel-Sensor und zwei 8 Mega­pixel IMX355-Sensoren zusam­men­gear­beitet.

Hoff­nung auf das Pixel Flip?

Samsung Galaxy Z Flip: Der Pixel Flip Konkurrent

Bild: Samsung Anders als beim Samsung Galaxy Z Fold 3 wäre beim Pixel Fold keine Kamera unter dem Display mit an Bord gewesen. Wer also bei Googles neuem Foldable auf Tech­nik­inno­vationen gehofft hat, wäre sicher­lich enttäuscht worden. Im Gegen­satz zum Pixel Fold gibt es noch keine Anzei­chen für eine Absage des Google Pixel Flip.

Dieses lässt sich nicht wie das Fold von der Smart­phone-Größe zu einem Tablet ausein­ander­falten, sondern von einem Device im Klapp­han­dyformat zu einem normalen Smart­phone. Zur Ausstat­tung des Pixel Flip gibt es derzeit nur wenige Infos. Aller­dings könnte es anstelle des Pixel Fold als Präsen­tant des Android 12L Betriebs­sys­tems herhalten, das Google speziell für falt­bare Smart­phones und Tablets entwi­ckelt.