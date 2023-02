Google, OnePlus & Vivo: Das sollen neue Foldables können

Dachte man anfangs noch, dass Fold­ables schnell vom Markt wieder verschwinden werden, haben sie sich mitt­ler­weile zu einer eigenen Smart­phone-Kate­gorie entwi­ckelt. Und die Hersteller bleiben dran und arbeiten an neuen Gene­rationen, neuen Designs, neuen Features und vor allem daran, etwaige Kinder­krank­heiten der Vorgänger auszu­merzen. Nicht jeder etablierte Smart­phone-Hersteller wie Apple oder Google ist bereits in den Foldable-Markt einge­stiegen. Zumin­dest im Falle des Such­maschinen-Konzerns könnte sich das noch in diesem Jahr ändern. Gerüchte und Leaks zu einem Pixel Fold genannten Gerät kursieren schon seit einiger Zeit umher.

Oppo-Kollege OnePlus soll eben­falls an einem Foldable arbeiten, und das Vivo X Fold 2 könnte im zweiten Quartal 2023 erscheinen. Wir fassen nach­fol­gend aktu­elle News zum Thema Smart­phone mit falt­barem Display zusammen.

Google Pixel Fold: Schwerer als das Galaxy Z Fold 4?

Samsung Galaxy Z Fold 4

Bild: teltarif.de

Die Kollegen von 9To5Google wollen erfahren haben, dass das Google Pixel Fold ein schweres Foldable werden wird. Dafür soll es aber auch den Akku mit der bislang größten Kapa­zität in einem Foldable erhalten. Konkret gehe es um eine Kapa­zität, die die Konkur­renz über­treffe, aber immer deut­lich unter 5000 mAh liegen soll. Zum Vergleich: Modelle wie Samsungs Galaxy Z Fold 4 verfügen über eine Akku­kapa­zität von 4400 mAh, beim Oppo Find N sind es 4500 mAh. Ein großer Akku schlägt sich unwei­ger­lich auch auf das Gewicht eines Smart­phones nieder. Das Pixel Fold von Google soll schwerer sein als das Galaxy Z Fold 4, das 263 Gramm auf die Waage bringt. Unter Umständen nähert es sich dem Oppo Find N an, das 275 Gramm schwer ist.

Diese Gewichts­angaben mögen "schwer" klingen, was sicher­lich in der Praxis auch spürbar ist. Vergleichbar sind diese Angaben natür­lich nicht mit herkömm­lichen Smart­phone-Modellen wie dem Galaxy S23, das nur 168 Gramm wiegt. Inter­essant ist aber der Vergleich mit deut­lichen größeren Phablets wie dem Samsung Galaxy S23 Ultra (233 Gramm) und dem Apple iPhone 14 Pro Max (240 Gramm), die jeweils deut­lich über 200 Gramm wiegen.

Ein Vorteil vom Pixel Fold gegen­über der Foldable-Konkur­renz könnten ange­passte (Google-)Anwen­dungen für das große Haupt­dis­play sein.

OnePlus: Ein oder mehrere Fold­ables im September?

Das Oppo Find N2

Bild: Oppo OnePlus könnte schon im September mit seinem ersten Foldable an den Start gehen. Mögli­cher­weise wird es auch mehrere Modelle geben, die sich aber von denen des BBK-Elec­tro­nics-Konzern-Kollegen Oppo (Find N2 (Flip)) unter­scheiden sollen, wie das Online-Portal 91Mobiles unter Beru­fung auf den Bran­chen­kenner Digital Chat Station via Weibo berichtet.

Ein Unter­schied soll in der Display-Auflö­sung zu finden sein. Die des Haupt­dis­plays könnte höher sein als die des ähnlich designten Oppo-Fold­ables. Oder aber das OnePlus-Foldable hat ein anderes Format, das die höhere Auflö­sung nötig macht. Grund­sätz­lich wären Ähnlich­keiten zwischen Oppo- und OnePlus-Foldable keine große Über­raschung. Zur Erin­nerung: Das Oppo Find N2 verfügt über ein 7,1 Zoll großes Haupt­dis­play und ein 5,54 Zoll Außen­dis­play. Ange­trieben wird es vom Qual­comm-Chip­satz Snap­dragon 8+ Gen 1. Das Oppo Find N2 Flip hat den glei­chen Prozessor an Bord, ist vom Design her aber vergleichbar mit dem Galaxy Z Flip 4. So gibt es auch beim Oppo Find N2 Flip ein Display, das sich zusam­men­klappen lässt, die Diago­nale ist mit 6,8 Zoll bemessen. Das Außen­dis­play dient unter anderem zur Anzeige von Benach­rich­tigungen.

Vivo X Fold 2 im zweiten Quartal 2023?

Das Vivo X Fold in voller Pracht

Bild: Vivo Im zweiten Quartal könnte auch Vivo das X Fold 2 auf den Markt bringen, wie MySmartPrice berichtet. Im Vergleich mit dem Vorgänger X Fold und dem Plus-Upgrade X Fold+ soll der Akku des noch in diesem Jahr erwar­teten Modells anwachsen. Wieder wird auf einen Tipp des Bran­chen­ken­ners Digital Chat Station verwiesen, der davon ausgeht, dass das Vivo X Fold 2 zwei Akku­zellen erhalten wird, die zusammen eine Kapa­zität von 4800 mAh bereit­stellen. Zum Vergleich: Vivo X Fold (4600 mAh) und Vivo X Fold+ (4780 mAh) verfügen über gerin­geren Akku­kapa­zitäten.

Verbes­sert werden soll beim Vivo X Fold 2 auch die Schnell­lade­technik. Mögli­cher­weise unter­stützt der Strom­spei­cher Ladungen mit 120W statt mit 80W wie beim Vivo X Fold+. Zudem könnte es sich bei dem Vivo X Fold 2 um das erste Foldable mit Snap­dragon 8 Gen 2 handeln.

Es bleibt natür­lich aktuell noch offen, ob dies auch tatsäch­lich in die Tat umge­setzt wird. Mögli­cher­weise hat das Vivo X Fold 2 einen größeren Akku als das Pixel Fold, wenn der Spei­cher des Google-Falters unter 5000 mAh liegen sollte.

Welche Erfah­rungen wir mit dem Vivo X Fold gemacht haben, lesen Sie in einem ausführ­lichen Bericht.