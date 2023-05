Pixel Fold offiziell: Google zeigt sein erstes Falt-Handy

Neuig­keiten, vermeint­liche Insider-Infos, Leaks und so weiter gibt es zum Pixel Fold seit geraumer Zeit. Nun hat der Such­maschi­nen­kon­zern sein erstes Smart­phone mit dem falt­baren Display offi­ziell in einem Teaser-Video gezeigt.

Jetzt ist wohl klar, dass Google das Pixel Fold auf der Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O am kommenden Mitt­woch tatsäch­lich zeigen wird.

Google zeigt das Pixel Fold

Offizielles Bild vom Google Pixel Fold

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de, via YouTube "Made by Google" Über den YouTube-Kanal Made by Google hat der Konzern jüngst ein Teaser-Video zum Pixel Fold veröf­fent­licht. Die Aufnahmen bestä­tigen das Design, das schon länger von der Gerüch­teküche zum Verzehr ange­boten wird. Die genauen Spezi­fika­tionen werden in dem neun Sekunden langen Video jedoch verschwiegen, vermut­lich, um die Span­nung auf die kommende Entwick­ler­kon­ferenz noch­mals zu stei­gern.

Gerüchten zufolge soll das Pixel Fold ein 7,6 Zoll großes Haupt­dis­play und ein 5,8 Zoll großes Außen­dis­play (beide mit 120 Hz Bild­wie­der­hol­rate) besitzen. Weiterhin ist davon die Rede, dass der Google-Tensor-Chip der zweiten Gene­ration und 12 GB Arbeits­spei­cher verbaut sind.

Haupt­akteur der Kamera auf der Rück­seite soll ein 48-Mega­pixel-Sensor mit Blende f/1.7 sein, neben der sich eine Ultra­weit­win­kel­kamera mit 10,8 Mega­pixel Auflö­sung posi­tio­niere (Blende f/2.2). Eine weitere als Tele­foto­kamera bezeich­nete Linse soll eben­falls mit maximal 10,8 Mega­pixel auflösen (Blende f/3.05) und bis zu fünf­fach opti­schen und bis zu 20-fach digi­talen Zoom ermög­lichen. Zwei Front­kameras soll es geben: eine im Außen­dis­play (9,5 Mega­pixel, Blende f/2.2) und eine im Haupt­dis­play (8 Mega­pixel, Blende f/2.0).

Preis und Verfüg­bar­keit

Über den Preis und die Verfüg­bar­keit des Google Pixel Fold kann bislang nur speku­liert werden. Gerüch­teweise ist von Preisen von 1799 US-Dollar für eine 256-GB-Vari­ante und 1919 US-Dollar für ein Pixel Fold mit 512 GB die Rede.

Sollte Google das Pixel Fold am 10. Mai zeigen, könnte es theo­retisch auch schon im Folge­monat Juni auf den Markt kommen. Es besteht aller­dings auch die Möglich­keit, dass Google das Pixel Fold erst später auf den Markt bringt. Warum? Bereits im vergan­genen Jahr wurde das Pixel Tablet ange­teasert. Bislang ist es noch nicht erschienen. Erwartet wird die noch­malige offi­zielle Vorstel­lung eben­falls in der kommenden Woche.

Das Google Pixel Fold im Video

