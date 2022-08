Google Pixel Fold / Notepad: Patent könnte das Handy zeigen

Ob das Pixel Notepad bezie­hungs­weise Pixel Fold noch dieses Jahr erscheint, bleibt abzu­warten. Immerhin gibt es jetzt aber Impres­sionen vom poten­ziellen Design. Es wurde kürz­lich ein Patent eines falt­baren Smart­phones aus dem Hause Google veröf­fent­licht. Der Such­maschi­nen­kon­zern verfolgt bei seinem Modell den verti­kalen Falt-Ansatz. Es handelt sich also um ein Mobil­gerät ähnlich dem Galaxy Z Fold 4. Auf den Illus­tra­tionen des Doku­ments ist ein recht dicker Rahmen um die flexible Anzeige erkennbar. In diesem ist ober­halb des Bild­schirms eine Kamera inte­griert.

Mögli­ches Patent des Pixel Notepad alias Pixel Fold

Patentskizze 1 des Google-Foldables

91mobiles / Google Es ist schon seit geraumer Zeit bekannt, dass Google an einem falt­baren Smart­phone arbeitet. Bislang zeigte das Unter­nehmen sein Foldable aber nicht der Öffent­lich­keit. 91mobiles entdeckten nun ein Patent, welches das Origami-Smart­phone schil­dern könnte. Das Doku­ment stammt aus dem Juni 2021 und wurde gestern (25. August 2022) publi­ziert. Einge­tragen ist es bei der WIPO (World Intel­lec­tual Property Orga­niza­tion), der Welt­orga­nisa­tion für geis­tiges Eigentum. Die Grafiken bestä­tigen die Vermu­tung von Insi­dern, dass die Front­kamera in einem Rahmen über dem bieg­samen Screen steckt. Patentskizze 3 des Google-Foldables

91mobiles / Google Aller­dings ging man bislang von einer soge­nannten Ultra-Micro-Camera aus, also einer beson­ders winzigen Knipse, die einen fili­granen Display­rand ermög­licht. Der obere und untere Rand des Konzepts in den Patent­illus­tra­tionen sehen jedoch ziem­lich dick aus. Selbst­redend kann Google seinen Ansatz aber auch inzwi­schen verfei­nert haben. Dem Schar­nier nach zu urteilen ist die Falz in der Display­mitte ähnlich jener des Xiaomi Mix Fold 2, Oppo Find N und Vivo X Fold. Entspre­chend wäre diese zwar breiter, aber nicht so tief wie jene des Galaxy Z Fold 4.

Weitere Design-Eigen­schaften des Google-Fold­ables

Patentskizze 7 des Google-Foldables

91mobiles / Google Eine Grafik im zuge­klappten Modus zeigt plan aufein­ander liegende Displayhälften. Dieser Ansatz verhin­dert, dass Dreck aus den Hosen­taschen ins Innere des Falt-Smart­phones gelangt. Eben­falls zu erkennen ist ein versteck­bares Schar­nier. Im aufge­klappten Zustand ist dieses nicht mehr erkennbar. Eine Skizze der Front­kamera erweckt den Eindruck, dass diese ziem­lich groß ist und sich in einem pillen­för­migen Element befindet.

