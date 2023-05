Pixel Fold: Erstes faltbares Google-Smartphone

Es ist offi­ziell: Das Pixel Fold - Googles erstes Smart­phone mit falt­barem Display. Bereits im Vorfeld ist viel über das Pixel Fold speku­liert und geleakt worden, und auch Google selbst veröf­fent­lichte vor der Veran­stal­tung ein Teaser-Video mit dem offi­ziellen Design. So richtig über­raschend kam die Neuvor­stel­lung des Fold­ables im Rahmen der dies­jäh­rigen Entwick­ler­kon­ferenz Google I/O also nicht.

Auffällig ist der breite Rahmen um das Haupt-Display herum. Das wirkt nicht gerade modern - anders als bei Konkur­renten wie Samsung mit Modellen wie dem Galaxy Z Fold 4, die versu­chen, möglichst wenig Rahmen um das Panel herum sichtbar zu machen. Ob man sich daran gewöhnen kann und was das Pixel Fold tatsäch­lich leistet, muss erst ein Praxis-Test zeigen.

Pixel Fold: Wich­tige Daten des Google-Falters

Das erste Foldable aus dem Hause Google

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Trotz der breiten Ränder verfügt das Pixel Fold über ein 7,6 Zoll großes Haupt­dis­play und ist damit der Diago­nale eines Galaxy Z Fold 4 eben­bürtig. Auch das Panel des Pixel Fold hat eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Das zweite Panel, das Außen­dis­play des Pixel Fold, ist mit 5,8 Zoll aber merk­lich kleiner als das des Samsung-Fold­ables, das 6,2 Zoll bietet. Mittig plat­ziert ist ein kleines Loch, das die 9,5 Mega­pixel auflö­sende Front­kamera (Blende f/2.2) nutzbar macht.

Pixel Fold: 5,8 Zoll großes Außendisplay

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Eine zweite Front­kamera befindet sich über dem Haupt­dis­play im schwarzen Rahmen­areal. Diese löst mit 8 Mega­pixel auf (Blende f/2.0). Das breite Balken-Design der Haupt­kamera signa­lisiert die Zuge­hörig­keit zur Pixel-Familie. Ausge­stattet ist das Setup mit einer 48-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende f/1.7) und zwei mit 10,8 Mega­pixel auflö­senden Objek­tiven. Eine davon ist eine Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende f/2.2), die zweite ist eine Tele­foto­kamera (Blende f/3.05), die Zoom­stufen bis zu fünf­fach optisch und bis zu 20-fach digital bietet.

Fold­ables im Tablet-Design gehören nicht zu den Leicht­gewichten. Mit 283 Gramm ist das Pixel Fold 20 Gramm schwerer als das Galaxy Z Fold 4.

Interessant ist der Übersetzungs-Modus gleichzeitig auf zwei Bildschirmen

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Motor des Pixel Fold ist der Google-Tensor-Chip der zweiten Gene­ration. Dieser hat mitt­ler­weile den Status eines Gene­ral­ein­baus, ist er doch sowohl in den letzt­jährig vorge­stellten Modellen Pixel 7 und Pixel 7 Pro als auch in der eben­falls im Rahmen der Google I/O enthüllten Hard­ware in Form des Google Pixel 7a und des Pixel Tablet zu finden.

Preise und Verfüg­bar­keit des Pixel Fold

Pixel Fold: 7,6 Zoll großes Innendisplay

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Das Google Pixel Fold kann ab sofort im Google Store vorbe­stellt und soll im kommenden Monat ausge­lie­fert werden. Verfüg­bare Farben sind "Porce­lain" und "Obsi­dian". Das Modell in der Farb­vari­ante "Porce­lain" gibt es nur mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität zum Preis von 1899 Euro. Das Modell in "Obsi­dian" gibt es zusätz­lich auch mit 512 GB großem Spei­cher. Dieses kostet 2019 Euro.

Beim Kauf des Pixel Fold bis zum 2. Juli im Google Store gibt es eine Pixel Watch ohne Aufpreis dazu.

Weitere News von der Google I/O 2023