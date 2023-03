Pixel Fold: Mögliche Fotos des Foldables veröffentlicht

In zwei Monaten wird Google Neuheiten präsen­tieren, und es gibt einen weiteren Hinweis darauf, dass das Pixel Fold dazu gehört. Besagtes falt­bare Smart­phone des Such­maschi­nen­kon­zerns wurde nämlich in freier Wild­bahn gesichtet. Eine Person erspähte in einem Zug in New York einen Mann, der ein myste­riöses Foldable in der Hand hatte.

Mögli­cher­weise war hier ein Google-Mitar­beiter mit einem Prototyp unter­wegs. Der Form­faktor des zuge­klappten Falters erin­nert stark an die Render­bilder des Pixel Fold. Das Außen­dis­play scheint ange­nehmer bedienbar zu sein als jenes des Galaxy Z Fold 4.

Poten­zielles Google Pixel Fold abge­lichtet

Hier könnten wir das Google Pixel Fold sehen

Bild: onetaketeo / reddit Aufgrund zahl­rei­cher Leaks von renom­mierten Bran­chen­insi­dern ist die Wahr­schein­lich­keit hoch, dass wir dieses Jahr das erste falt­bare Smart­phone aus dem Hause Google bekommen. Nun könnte es sogar Fotos des Mobil­geräts geben. Bei reddit (via Phandroid) veröf­fent­lichte ein Mitglied namens oneta­keteo mehrere Aufnahmen eines unbe­kannten Fold­ables. Er machte vier Fotos, von denen aber nur eines scharf wurde. Die Erschüt­terungen des Zuges und die Distanz zum Nutzer des Falters erschwerten die Situa­tion. Zu nah wollte der User aber nicht an den mögli­chen Google-Mitar­beiter heran, damit dieser nicht das Handy einsteckt.

Beson­ders das breite Seiten­ver­hältnis des vermeint­lichen Pixel Fold fällt auf. Nur wenige Fold­ables haben einen derar­tigen Bild­schirm. Das Cover-Display des Galaxy Z Fold 4 hat ein Seiten­ver­hältnis von 23,1:9, die meisten Konkur­renz­modelle eines von 21:9. Ledig­lich das Oppo Find N und das Oppo Find N2 besitzen eine Anzeige im 18:9-Format. Aller­dings ist das Schar­nier dieser Falter breiter als jenes, das man auf dem Foto sehen kann.

Anwender glauben an die Echt­heit der Aufnahmen

Im entspre­chenden reddit-Thread sind die meisten User der Meinung, dass es sich um authen­tische Bilder des Pixel Fold handelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Google in eine solche Situa­tion gerät. Bereits zuvor sickerten Mobil­geräte durch Aufnahmen inner­halb von Zügen durch. In New York, San Fran­cisco und Chicago gibt es außerdem viele Mitar­beiter des Such­maschi­nen­kon­zerns, welche Mobil­geräte testen.

Zahl­reiche Medien schenken den Fotos eben­falls Glauben und berichten welt­weit darüber. Wir haben den Ausschnitt der Aufnahme ange­passt und sie geschärft, um einen besseren Eindruck zu vermit­teln.

Am 10. Mai könnte das Pixel Fold im Rahmen der Google I/O 2023 das Licht der Welt erbli­cken.