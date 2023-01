Google Pixel Fold: Launch erst im vierten Quartal 2023?

Eigent­lich hatten wir erwartet, Googles erstes Foldable im April oder Mai dieses Jahres zusammen mit dem Google Tablet begrüßen zu dürfen. Nun scheint sich der Start des Pixel Fold jedoch auf das vierte Quartal 2023 zu verzö­gern. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Hersteller den Launch des heißersehnten falt­baren Smart­phones verschiebt.

Massen­pro­duk­tion soll im Q3 dieses Jahres starten

Wie THE ELEC berichtet, plant der Such­maschi­nen­riese, das Pixel Fold und zuge­hörige Teile, wie beispiels­weise das falt­bare Panel, erst ab dem dritten Quartal 2023 in Serie zu produ­zieren.

Will man dem Bericht Glauben schenken, dürfte Google den Falter also nicht in der ersten Jahres­hälfte auf den Markt bringen, da Mobil­tele­fone erfah­rungs­gemäß erst einen bis zwei Monate nach dem Beginn der Massen­pro­duk­tion in den Handel kommen. In diesem Fall könnte sich der Verkaufs­start also bis zum vierten Quartal hinziehen. Google Pixel Fold: Renderbilder

Bild: Jon Prosser / FrontPageTech

Display-Daten unter­scheiden sich gering­fügig

Auch zu den im Foldable verbauten Displays, die aus Samsungs Schmiede stammen sollen, liefert die korea­nische Nach­rich­ten­agentur Daten. Diese unter­scheiden sich gering­fügig von den bisher bekannten Spezi­fika­tionen des Pixel Fold.

Den neuen Infor­mationen nach können wir einen falt­baren 7,57-Zoll-Bild­schirm mit ultra­dünnem Glas sowie ein 5,78 Zoll großes Außen­dis­play erwarten. Voran­gegan­genen Leaks nach soll die Diago­nale des Falt­dis­plays eigent­lich 7,69 Zoll betragen, während der klei­nere Screen mit 5,79 Zoll aufwartet.

Weniger hoch­wer­tige Panels?

Die allge­meine Produkt­form ist laut THE ELEC die gleiche wie bei der Galaxy-Z-Fold-Serie von Samsung Elec­tro­nics; aller­dings scheint es unwahr­schein­lich, dass die Stift­funk­tion (S Pen), die ein Symbol des Galaxy Z Fold ist, auf das erste Foldable von Google ange­wendet wird.

Zudem könnte sich das Panel quali­tativ von jenen Displays unter­schieden, die Samsung in seinen eigenen High-End-Geräten verbaut. Im letzten Monat sind bereits einige sehr realis­tisch wirkende Render­bilder und ein Video vom Pixel Fold durch­gesi­ckert, die auch die Screens des Smart­phones zeigen.

Sollte sich die Vorher­sage, dass Google das Pixel Fold erst im vierten Quartal des Jahres heraus­bringt, bewahr­heiten, hinkt es dem ursprüng­lichen Plan etwa zwei Jahre hinterher.

