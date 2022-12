Google Pixel Fold: Design-Leak mit frischen Renderbildern

Neue Render­bilder und ein Video zeigen das Google Pixel Fold in all seinem Glanz. Außerdem verrät ein Tipp­geber einige Daten der zukünf­tigen Galaxy-Z-Fold-4-Konkur­renz.

In einigen Monaten will Google sein sagen­umwo­benes erstes Foldable auf den Markt bringen. In der Vergan­gen­heit gab es rund um das Pixel Fold bereits zahl­reiche Gerüchte und Leaks, die auch einige Render­bilder und Preise mit einschlossen.

Nachdem John Prosser das mögliche Design des Falters bereits in einem YouTube-Video gezeigt hatte, rückt nun auch @OnLeaks alias Steve Hemmer­stoffer mit Bildern und einer Video­prä­sen­tation nach. Rückseite und Innendisplay des Google Pixel Fold (Renderbild)

Bild: @OnLeaks / @HowToiSolve Gemeinsam mit HowToiSolve präsen­tiert er das Smart­phone auf sehr realis­tisch wirkenden Rende­rings von allen Seiten und verrät sogar einige tech­nische Details.

Design und Display­größen

Insge­samt wirkt das Pixel Fold auf Hemmer­stoffers Entwürfen etwas gedrun­gener als auf denen von Prosser, weist ansonsten jedoch sehr ähnliche Design-Merk­male auf. Die hervor­ste­hende Kame­raein­heit, die sich quer über die Rück­seite des Fold­ables zieht, kommt mit etwas sanf­teren Kanten daher als jene auf den Vergleichs­bil­dern.

Iden­tisch ist die Anord­nung der drei Kame­ralinsen, von denen sich zwei in einer ovalen Ausstan­zung befinden, neben der wir einen LED-Blitz und ein rundes Mikro­fon­gitter sehen. Google Pixel Fold von allen Seiten (Renderbild)

Bild: @OnLeaks / @HowToiSolve Das Innen­dis­play des Klap­pers soll dem Leak nach 7,69 Zoll groß sein, während das Front­dis­play mit 5,79 Zoll aufwartet. Die Abmes­sungen des Smart­phones sollen sich auf etwa 158,7 x 139,7 x 5,7 mm ohne den Kame­rabu­ckel belaufen. Zählt man die Kame­raein­heit mit, kommt das Pixel Fold angeb­lich auf eine Dicke von 8,3 mm.

Offenbar kein 3,5-mm-Audio­anschluss

Das SIM-Fach befindet sich am Gehäu­serand unter dem externen Bild­schirm, ein USB-C-Anschluss ist nebst Laut­spre­cher­gitter am unteren Rand der rechten Gerä­tehälfte auszu­machen. Der zweite Laut­spre­cher des Stereo-Setups sitzt auf der Ober­kante.

Auf einen 3,5-mm-Audio­anschluss scheint Google bei seinem Pixel Fold zu verzichten. Die Farb­aus­wahl beschränkt sich auf Silber oder Schwarz.

In einem YouTube-Video zeigt HowToiSolve das Pixel Fold von allen Seiten

Mögliche tech­nische Details

Hemmer­stoffer bestä­tigt in seinem Leak den zuvor gemun­kelten Tensor-G2-Chip (Octa-Core-ARM-Prozessor), der mit zwei 2,35 GHz-Kernen, zwei 2,85-GHz-Hoch­leis­tungs­kernen und vier 1,8-Ghz-Kernen taktet und von einem Mali-G710-Grafik­pro­zessor unter­stützt wird.

Als Arbeits­spei­cher könnten bis zu 12 GB zum Einsatz kommen. Auch soll es eine gewisse Chance auf den Einsatz eines "Pixel Fold Pen" (Stylus) geben. Aller Voraus­sicht nach läuft auf dem ersten Google Pixel Fold Android 13. Preis­lich könnte es sich bei 1799 US-Dollar bewegen.

Als mögli­cher Start­zeit­raum der neuen Fold-4-Konkur­renz kommt der Mai 2023 infrage, da wir dann auch das Pixel 7a erwarten.

