Google Pixel Fold: Kommt der smarte Falter jetzt doch?

Eigent­lich hatten wir das Google Pixel Fold schon fast abge­schrieben, schien die Foldable-Konkur­renz doch viel zu über­mächtig. Eigent­lich, denn nun sind Anima­tionen in einer Android-12L-Beta aufge­taucht, die das Einlegen einer Simkarte in ein Foldable zeigen.

Nachdem wir die Pläne am Pixel Fold schon als ad acta gelegt geglaubt hatten, scheint sich bei der Weiter­ent­wick­lung von Googles erstem falt­baren Smart­phone nun doch wieder etwas zu tun. So jeden­falls 9to5Google, die in der jüngst veröf­fent­lichten zweiten Version der Android-12L-Beta einige Anima­tionen entdeckt haben, in denen eine Simkarte in ein Foldable einge­steckt wird.

Die Anima­tionen ähneln denen, die beim Pixel ange­zeigt werden, wenn es beim Einrich­tungs­vor­gang nach der Sim fragt. Der Code für diese Anima­tionen verweist auf den Code­namen „Pipit“, der wiederum stell­ver­tre­tend für das Pixel Fold steht.

Simkar­ten­ein­schub unter dem Front­dis­play

Die erste Anima­tion zeigt ein zusam­men­geklapptes Gerät mit einer deut­lich sicht­baren Laut­stär­kewippe auf der rechten Seite. Ein schar­nier­artiger Balken auf der linken Seite bestä­tigt, dass es sich hierbei um ein Foldable handeln könnte, an dessen unteren Rand sich der Simkar­ten­slot versteckt.

Bei der zweiten Anima­tion ist das Gerät im aufge­klappten Zustand zu sehen. Der Simkar­ten­slot sitzt dieses Mal, ähnlich wie beim kürz­lich veröf­fent­lichten Oppo Find N, an der Unter­karte der linken Seite, also wiederum unter dem externen Display (stellen wir uns das Smart­phone im zuge­klappten Zustand vor).

Größer als das Oppo Find N?

Inter­essant ist die Form des abge­bil­deten Device: Bislang hatten wir ange­nommen, dass das Google Pixel Fold am ehesten dem Galaxy Z Fold 3 mit seinem Seiten­ver­hältnis von 22,5:18 ähneln würde. Statt­dessen zeigen die Bilder ein Display­format, das eher dem des Oppo Find N entspricht, welches ein Seiten­ver­hältnis von 8,4:9 hat.

Die Kollegen von 9to5Google haben sich die Mühe gemacht, genau nach­zumessen und dabei fest­gestellt, dass es sich um einem Screen im 7:8-Verhältnis handelt. Ange­sichts bishe­riger Vermu­tungen, dass das Pixel Fold ein 7,6 Zoll großes Innen­dis­play haben könnte, dürfte sich dieses im Vergleich zum 7,1 Zoll großen Bild­schirm des Oppo Find N als noch bedie­ner­freund­licher erweisen. Mögliches Google Pixel Fold im aufgeklappten Zustand - Simkarteneinschub in Animation

Bild: 9to5Google Noch können wir diese Neuig­keiten ledig­lich als Speku­lationen dekla­rieren, da die Anima­tionen in einer Android-Beta-Version gesichtet wurden, und Google diese jeder­zeit vor dem Rollout der finalen Version entfernen kann - aber die Hoff­nung stirbt ja bekannt­lich zuletzt.

Wer nicht so lange auf den mögli­chen Launch des Google Pixel Fold warten möchte, sollte sich auch mal das Oppo Find N anschauen. Aller­dings ist das bislang nur in China erschienen.