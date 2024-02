Photomojis & Co.: Neue Features für Google-Pixel-Handys

Google hat neue Funk­tionen für seine Pixel-Smart­phones vorge­stellt. Darunter ist auch "Circle to Search", das bereits auf dem neuen Samsung Galaxy S24 zu Hause ist und nun auch aufs Pixel 8 kommt. Google Pixel 8 Datenblatt

Das Feature erlaubt es, per Geste eine Google-Such­anfrage zu starten. Man kann etwa mit dem Finger einen Kreis um das Gesuchte ziehen. So lassen sich nicht nur Wörter oder Text­pas­sagen auswählen, sondern auch Dinge auf Fotos, die einen inter­essieren, etwa Gebäude, Gegen­stände oder Klei­dung.

"Circle to Search" kurz vorher akti­vieren

Aktuellstes Google-Flaggschiff: Pixel 8 Pro

Bild: teltarif.de Damit so eine Such­anfrage nicht verse­hent­lich passiert, muss "Circle to Search" kurz akti­viert werden. Das geht beispiels­weise mit einem langen Drücken auf die Home-Taste.

Eine neue Funk­tion ab Pixel 6 aufwärts gibt es in der Messages-App. Sie trägt den verhei­ßungs­vollen Namen "Magi­sche Text­vor­schläge" und bietet auf Wunsch verschie­dene Text-Alter­nativen zu dem, was man gerade geschrieben hat. So soll es möglich sein, schnell den Stil der Nach­richt zu wech­seln, um etwa eine prägnan­tere, profes­sio­nel­lere oder drama­tischere Tona­lität zu errei­chen.

Emojis aus Fotos sind Photo­mojis

Eine weitere Neue­rung in der Messages-App kommt für Nutze­rinnen und Nutzer des Pixel 3a aufwärts: In der Emoji-Auswahl findet sich künftig auch eine "Create"-Schalt­fläche, über die die Galerie aufge­rufen wird. Dann lassen sich etwa aus einem Mensch oder Tier auf einem Foto selbst Emojis herstellen und benutzen. Google nennt sie Photo­mojis.

Wer sich nicht sicher ist, ob das Feature-Update bereits auf dem eigenen Pixel-Smart­phone gelandet ist, kann hin und wieder unter "Einstel­lungen/System/System­updates" nach­schauen.

