Diagnose-Tool: Google Pixel auf Fehler prüfen - so gehts

Das Display flackert, aus den Laut­spre­chern kommt kein Ton oder die Blue­tooth-Verbin­dung will nicht mehr. Was viel­leicht dahinter steckt, können Pixel-Besitzer nun selbst heraus­finden.

Mit einem defekten Smart­phone geht es meist erst einmal zum Händler, zum Hersteller oder in die Werk­statt. Weil diese Ansprech­partner aber eher selten in der Nähe sind, muss man das Gerät meist einschi­cken. Das bedeutet viel Aufwand. Und das alles nur, um über­haupt erst einmal zu wissen, was los ist.

Gewiss­heit auf einem kürzeren und schnel­leren Weg kann eine von Google für Pixel-Smart­phones entwi­ckelte Diagnose-Anwen­dung bringen, die sich leicht starten lässt.

"Anruf" genügt zum Starten der Diagnose

Aktuelles Google-Flaggschiff (2023): Pixel 8 Pro

Bild: teltarif.de So gehts: Einfach verge­wis­sern, dass das Telefon mit einem WLAN verbunden ist, Telefon-App aufrufen, dann "*#*#7287#*#*" (ohne An- und Abfüh­rung) wählen, abheben und schon ist man im Diagnose-Modus.

Darin können Nutze­rinnen und Nutzer einen voll­stän­digen Gerä­tetest starten oder auch nur einzelnen Kompo­nenten prüfend auf den Zahn fühlen. Das ist nicht nur vor mögli­chen Repa­raturen sinn­voll, sondern auch danach, um zu prüfen, ob der Fehler oder Schaden auch wirk­lich behoben worden ist.

Daten­zugriff vorüber­gehend sperren

Prak­tisch, wenn man das Gerät einschi­cken muss, ist auch eine Funk­tion namens Repa­ratur­modus. Ist dieser akti­viert, sperrt er Google zufolge den Zugriff auf alle Daten auf dem Gerät. Das zeit­auf­wen­dige Sichern, Löschen und Wieder­her­stellen der persön­lichen Daten entfällt dadurch also, wenn man das Smart­phone zur Repa­ratur gibt. Erhält man das Telefon zurück, schaltet man den Modus einfach wieder aus. Infos und Anlei­tungen zu den Diagnose- und Repa­ratur-Funk­tionen finden sich auf Googles Support-Seiten.

Soft­ware repa­rieren und aktua­lisieren

Es besteht auch die Möglich­keit, das Pixel-Gerät per USB-Kabel mit einem Rechner zu verbinden, um das Betriebs­system zu aktua­lisieren, Soft­ware zu repa­rieren oder den Finger­abdruck­sensor unter dem Display zu kali­brieren. Dazu einfach mit verbun­denem Smart­phone die Seite "Pixelrepair.withgoogle.com" im Browser aufrufen.

In einem Kurz­rat­geber lesen Sie: Android und iOS: Auto­mati­sche Updates akti­vieren - so gehts.