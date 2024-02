Google: Pixel 8a könnte deutlich größeren Akku bekommen

Googles Entwick­ler­kon­ferenz I/O findet tradi­tio­nell in der ersten Jahres­hälfte statt. Im vergan­genen Jahr fand die Veran­stal­tung im Mai statt, unter anderem mit der Neuvor­stel­lung der Mittel­klasse Pixel 7a. Auf der dies­jäh­rigen Konfe­renz könnte der Such­maschi­nen­kon­zern den Nach­folger in Form des Pixel 8a vorstellen.

Auf einer Zerti­fizie­rungs­seite sind jetzt Details zu einem nicht näher spezi­fizierten Pixel-Gerät aufge­taucht. Dabei könnte es sich um die kommende Mittel­klasse handeln - oder Google über­rascht mit einem neuen Gerät in einer gänz­lich anderen Smart­phone-Kate­gorie.

Mittel­klasse mit Akku-Zuwachs

Das Google Pixel 7a (Bild) könnte bald einen Nachfolger bekommen

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de Auf der Zerti­fizie­rungs­web­seite von UL Demko (via Online-Portal MySmartPrice) sei ein Google-Smart­phone aufge­taucht. Bei diesem könnte es sich um das kommende Google Pixel 8a handeln. Konkret benannt ist dieses Modell aber noch nicht. Beson­ders inter­essant ist die Angabe zur Akku­kapa­zität. Das Modell soll nämlich über einen Strom­spei­cher mit einer Kapa­zität von 4942 mAh verfügen. Dies könnte dann als 5000 mAh vermarktet werden.

Zum Vergleich: Der Akku des Google Pixel 7a verfügt über eine Kapa­zität von 4385 mAh. Sollte es sich bei dem Modell von der Zerti­fizie­rungs­web­seite tatsäch­lich um das Google Pixel 8a handeln, lässt ein größerer Akku entspre­chend auf eine bessere Akku­lauf­zeit hoffen. Es bleibt dann nur abzu­warten, wie Google das Mehr an Akku umsetzt, damit nicht das Gewicht des Smart­phones unat­traktiv in die Höhe schießt. Denn: Das Pixel 7a hat für sein Gewicht von üppigen 193,5 Gramm ein vergleichs­weise kleines 6,1-Zoll-Format, und eine ähnliche Größe ist auch beim Nach­folger zu erwarten.

Oder es ist ein neues Foldable

Gerüchten von Ende Januar zufolge sollte es in diesem Jahr kein Pixel Fold 2 geben, mögli­cher­weise um mehr Zeit für die Entwick­lung der zweiten Gene­ration zu haben. Vorge­stellt wurde das Pixel Fold im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz im Mai 2023. Hinweise auf einen Nach­folger gibt es bislang nicht wirk­lich.

Wenige Zeit später tauchte das Gerücht auf, Google könnte beim Pixel Fold 2 den Tensor-G3-Chip über­springen und gleich zur vierten Gene­ration greifen. Das würde eine Neuvor­stel­lung des Pixel Fold 2 gemeinsam mit der Pixel-9-Serie im Herbst realis­tisch erscheinen lassen.

Unter Umständen handelt es sich bei dem Modell von der Zerti­fizie­rungs­seite (s. oben) auch um das Pixel Fold 2. Die Akku­kapa­zität erscheint jeden­falls durchaus möglich, verfügt die erste Gene­ration doch über einen Strom­spei­cher mit einer Größe von 4821 mAh.

