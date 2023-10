teltarif.de Talk: Das leistet das Google Pixel 8 Pro

Podcast zum Google Pixel 8 Pro

Foto: teltarif.de Anfang Oktober hat Google seine neuen Pixel-Smart­phones offi­ziell vorge­stellt. Mitt­ler­weile sind die Geräte im Handel erhält­lich. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hatte bereits die Möglich­keit, das Pixel 8 Pro als neues Flagg­schiff von Google auf Herz und Nieren zu testen. Grund für uns, ihn ins Podcast-Studio einzu­laden, um über das neue Smart­phone zu spre­chen. Google Pixel 8 Pro Datenblatt

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Down­load-Möglich­keit, und der "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel"-Podcast kann auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abon­niert werden. Nicht zuletzt findet sich der Podcast von teltarif.de auch bei Spotify, YouTube, Amazon und Deezer.

Foto: teltarif.de Wer ein Pixel-Smart­phone von Google kauft, bekommt "echtes" Android. Das könnte ein Grund sein, sich für eines dieser Geräte zu entscheiden. Dazu kommt, dass Google seine eigenen Smart­phone-Modelle beson­ders schnell mit Updates versorgt. Wer ein Pixel 8 Pro kauft, soll sogar beson­ders lange Feature- und Sicher­heits-Aktua­lisie­rungen erhalten. "Besser als Apple", wie wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts fest­stellen.

Auch die Kamera der Pixel-Mobil­tele­fone wird gelobt, der Akku hinter­ließ in der Vergan­gen­heit kein ganz so gutes Bild. Doch wie sieht das bei der aktu­ellen Geräte-Gene­ration bzw. ganz speziell beim Google Pixel 8 Pro aus? Das ist eben­falls ein Thema, über das wir in der aktu­ellen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" spre­chen.

Und dann ist da noch die Preis­gestal­tung. So fallen bei Google die Extra­kosten für Geräte-Modelle mit mehr Spei­cher­platz vergleichs­weise moderat aus. Was man für ein Pixel 8 Pro hinlegen muss und wie man viel­leicht noch ein paar Euro sparen kann, verraten wir eben­falls im neuen Podcast.

Der "Strip­penzieher und Tarif­dschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unter­haltung und freuen uns über Ihr Feed­back in den Kommen­taren, per Apple Podcasts oder per E-Mail. Weitere Infor­mationen und einen Über­blick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Über­sichts­seite.

