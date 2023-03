Google Pixel 8 Pro: So soll das Flaggschiff aussehen

Am 10. Mai soll Googles jähr­liche Entwick­ler­kon­ferenz I/O 2023 statt­finden, in deren Rahmen der Such­maschi­nen­riese wahr­schein­lich auch seine neuen Pixel-Smart­phones vorstellen wird. Das Pixel 8 und Pixel 8 Pro hören auf die Code­namen "Shiba" bezie­hungs­weise "Husky" und sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen.

Der zuver­läs­sige Tipp­geber Steve H.McFly alias @OnLeaks veröf­fent­licht jetzt schon sehr real wirkende Render­bilder vom Pixel 8 Pro auf Twitter und bei Smart­prix.

Display wird vermut­lich kleiner und flacher

Renderbilder vom Google Pixel 8 Pro - Front und Rückseite

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Zuerst fiel uns das im Gegen­satz zum Pixel 7 Pro flache Display des Neulings ins Auge, das angeb­lich von 6,7 Zoll auf 6,52 Zoll schrumpfen und mit einer zentrierten Punch-Hole-Selfie-Kamera ausge­stattet sein soll. Die Display­ränder bleiben ähnlich schmal wie die des Vorgän­gers, die Ecken wirken etwas abge­run­deter. Der klei­nere Bild­schirm scheint die Kompakt­heit des Pixel 8 Pro kaum zu beein­flussen, da dieses mit 162,6 x 76,5 x 8,7 mm nur unwe­sent­lich schlanker ausfällt als das Pixel 7 Pro, das 162,9 x 76,6 x 8,9 mm misst.

Rundum erneu­erte Kame­raein­heit

Verän­derungen gibt es auch bei der Kame­raein­heit auf der Rück­seite des Pixel 8 Pro. Alle drei Objek­tive stecken nun in einer einzigen ovalen Ausspa­rung im glän­zenden Modul-Rahmen. Rechts neben dem Kamera-Ausschnitt befindet sich ein LED-Blitz und darunter ein nicht weiter beschrie­bener Sensor, bei dem es sich um einen LiDAR-Scanner handeln könnte. Dieser misst gege­benen­falls die Entfer­nung zu Objekten und dient somit der Tiefen-Berech­nung im Porträt­modus, dem Auto­fokus oder der Nutzung von AR-Anwen­dungen. Verläss­liche Infor­mationen darüber, ob Google im Pixel 8 Pro über­haupt einen LiDAR-Scanner verbauen wird, gibt es jedoch noch nicht. Renderbilder vom Google Pixel 8 Pro - Seitenansicht

Bild: @OnLeaks / @Smartprix An der Unter­kante des Smart­phones befindet sich der USB-Typ-C-Anschluss nebst Laut­spre­cher. Den Power-Button und die Laut­stär­kewippe siedelt der Hersteller auf der rechten und den SIM-Karten­ein­schub auf der linken Gehäus­eseite an.

Weitere Details zur Ausstat­tung liefert das neueste Leak zwar noch nicht, früheren Gerüchten zufolge dürfte das Pixel 8 Pro jedoch mit einem Google-Tensor-G3-Chip­satz kommen, der angeb­lich auf dem unan­gekün­digten Exynos-2300-Prozessor basiert und die 3-nm-Knoten­tech­nologie von Samsung verwendet. Genaueres erfahren wir höchst­wahr­schein­lich auf der Google I/O im Mai.

