Google stellt Pixel-8-Serie und Pixel Watch 2 vor

Heute hat Google das Pixel 8, Pixel 8 Pro und die Pixel Watch 2 vorge­stellt. Die beiden Smart­phone-Flagg­schiffe beher­bergen Googles Tensor-Chip der dritten Gene­ration, verspre­chen also ein Leis­tungs­upgrade gegen­über der Vorgänger-Serie. Die wich­tigsten Unter­schiede zwischen Pixel 8 und Pixel 8 Pro und was die Modelle kosten, lesen Sie bei uns.

Vergleich der wich­tigsten Details

Google Pixel-8-Serie

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Google via YouTube "Made by Google"

Das Pixel 8 fungiert wieder als an verschie­denen Stellen abge­speckte Vari­ante gegen­über dem Pixel 8 Pro. Zunächst einmal ist es mit einer Display-Diago­nale von 6,2 Zoll kleiner als das Pro-Modell mit 6,7 Zoll. Google hat nun endlich auch im normalen Pixel die 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate inte­griert, aller­dings ohne LTPO-Tech­nologie. Eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz zwischen 1 Hz und 120 Hz gibt es nur beim Pixel 8 Pro. Das spart Energie, beispiels­weise beim Verwenden des Always-on-Displays. Beim Pixel 8 rangiert die Bild­wie­der­hol­fre­quenz je nach Anwen­dung zwischen 60 und 120 Hz. Laut Daten­blatt soll das Display des Pixel 8 Pro in seinem Maxi­mal­wert heller sein als das des Pixel 8. Die Displays nennt Google "Actua" (Pixel 8) bezie­hungs­weise "Super Actua Display" (Pixel 8 Pro). Statt eines leicht gebo­genen Panels wie beim Pixel 7 Pro gibt es beim Pixel 8 Pro ein flaches Design - so auch beim normalen Pixel 8.

Der Prozessor Tensor G3 ist bei beiden Modellen verbaut. Während das Pixel 8 über eine Spei­cher­kon­figu­ration von 8 GB Arbeits­spei­cher und wahl­weise 128 GB oder 256 GB verfügt, gibt es beim Pixel 8 Pro 12 GB Arbeits­spei­cher und bis zu 512 GB internen Spei­cher.

Der Akku des Pixel 8 ist mit einem Wert von 4575 mAh kleiner als der des Pixel 8 Pro mit 5050 mAh. Bei den Schnell­lade­funk­tionen spricht Google bei beiden Modellen von bis zu 50 Prozent in etwa 30 Minuten mit dem separat erhält­lichen Google 30W-Lade­gerät.

Weitere wich­tige Ausstat­tungs­merk­male der Pixel-8-Serie sind Corning Gorilla Glass Victus (Pixel 8), Corning Gorilla Glass Victus 2 (Pixel 8 Pro), IP68-Zerti­fizie­rung zum Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser, Wi-Fi 7, Blue­tooth 5.3, NFC, Gesichts­erken­nung und Finger­abdruck­sen­soren unter dem Display.

Vergleich der Kameras und Soft­ware

Das Pixel 8 Pro verfügt über drei rück­sei­tige Kameras: 50-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera (Blende: f/1.68), 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/1.95) und 48-Mega­pixel-Tele­foto­kamera (Blende: f/2.8) mit bis zu 30-fachem Digital-Zoom und bis zu fünf­fach opti­schem Zoom. Das Pixel 8 besitzt dagegen eine 50-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera (Blende: f/1.68) mit bis zu 8-fach Zoom und eine 12-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2). Die 10,5-Mega­pixel-Front­kameras (Blende: f/2.2) sind gleich.

Google verspricht sieben Jahre lang Betriebs­system- und Sicher­heits­updates sowie Feature Drops.

Preise und Verfüg­bar­keit

Die neuen Pixel können vorbe­stellt werden. Das Google Pixel 8 gibt es in den Farben "Hazel", "Obsi­dian" und "Rose". Mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet es 799 Euro, mit 256 GB werden 859 Euro fällig. Das Google Pixel 8 Pro gibt es in den Farben "Bay", "Obsi­dian" und "Porce­lain". "Bay" und "Porce­lain" gibt es mit 128 GB (1099 Euro) und 256 GB (1159 Euro). "Obsi­dian" gibt es zusätz­lich mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität zum Preis von 1299 Euro.

Bis zum 16. Oktober gibt es beim Kauf eines Pixel 8 Pro entweder die Pixel Watch 2 (Wi-Fi) oder die Pixel Buds Pro ohne Aufpreis dazu. Wahl­weise kann das LTE-Modell der Smart­watch zum Aufpreis von 50 Euro gewählt werden.

Pixel Watch 2

Die Pixel Watch 2 im Überblick

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Google via YouTube "Made by Google" Die erste Smart­watch von Google wurde im vergan­genen Jahr vorge­stellt. Jetzt folgt der Nach­folger in Form der Google Pixel Watch 2. Im Grunde genommen sieht das neue Modell genauso aus wie das alte. Die größten Ände­rungen gibt es im Inneren, in Form einer neuen CPU und einer verbes­serten Akku­lauf­zeit sowie einer schnel­leren Ladung des Akkus.

Im Fokus stehen auch neue AI-Algo­rithmen und drei neue Sensoren. So wurde der Puls­schlag­sensor laut Anbieter verbes­sert, und der neue Haut­tem­pera­tur­sensor soll bessere Ergeb­nisse beispiels­weise beim Schlaf­tracking liefern. Ein weiterer Sensor soll dabei helfen, das Stress­level zu managen.

Die Pixel Watch 2 kann vorbe­stellt werden. In der Wi-Fi-Vari­ante kostet die Pixel Watch 2 399 Euro, mit Mobil­funk­schnitt­stelle schlägt die Smart­watch mit einem Preis von 449 Euro zu Buche.

