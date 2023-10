Pixel 8 (Pro) & Watch 2: So schauen Sie den Google-Stream

Heute Nach­mittag ist es soweit: Google wird neue Hard­ware in Form von Pixel 8, Pixel 8 Pro und Pixel Watch 2 vorstellen. So verfolgen Sie den Live-Stream.

Google wird heute seine neue Hard­ware vorstellen. Der Pixel-8-Serie gingen bereits zahl­reiche Gerüchte und Leaks voraus. Google selbst hat in seinem Store offi­zielles Bild­mate­rial von den Geräten geteilt. Auch soll die erste Smart­watch des Herstel­lers aus dem vergan­genen Jahr ein Upgrade erhalten.

Das Event wird als Live-Stream im Internet über­tragen. Laut den Infor­mationen im Google Store soll die Neuvor­stel­lung um 16 Uhr MEZ über­tragen werden. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Event verfolgen.

Google-Event im Live-Stream - das ist zu erwarten

Pixel 8, Pixel 8 Pro und Pixel Watch 2

Eine einfache Möglich­keit ist das Verfolgen des Live-Streams über YouTube. Google wird das Event voraus­sicht­lich über den Kanal Made by Google über­tragen. Da Google Pixel 8, Pixel 8 Pro und Pixel Watch 2 selbst bereits ange­teasert hat, liegt der Fokus der Veran­stal­tung auf der Hand. Während das Pixel 8 ein 6,2 Zoll großes Display haben soll, wird erwartet, dass das Panel des Pixel 8 Pro 6,7 Zoll groß ist. In diesem Jahr könnte auch das Stan­dard-Modell das 120-Hz-Display bekommen, mögli­cher­weise aber ohne LTPO-Tech­nologie, was die Möglich­keit bietet, bis zu 1 Hz auto­matisch je nach Anwen­dungs­fall herun­ter­zure­gulieren.

Eine weitere Neue­rung ist der Google-eigene Tensor-Chip der dritten Gene­rationen in beiden Modellen sowie bis zu sieben Jahre Soft­ware-Updates. Versionen mit bis zu 512 GB Spei­cher sollen es beim Pixel 8 Pro sein, beim Pixel 8 dagegen bis zu 256 GB. Ange­sichts des größeren Formats wird auch der Akku des Pixel 8 Pro größer sein als der des Pixel 8 und dürfte eine schnel­lere Lade­tech­nologie unter­stützten.

Unter­schiede wird es auch bei der Kame­raaus­stat­tung geben. Leaks zufolge soll das Setup des Pixel 8 Pro eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera, eine 48-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera und eine 48-Mega­pixel-Tele­foto­kamera an Bord haben. Letz­tere soll es beim Pixel 8 nicht geben, und die maxi­male Auflö­sung der Ultra­weit­win­kel­kamera 12 Mega­pixel betragen.

The W8 is Almost Over | Made by Google on October 4, 2023

