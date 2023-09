Huch, der Simulator des Google Pixel 8 Pro war online

Es gibt einen neuen Leak des Pixel 8 Pro, diesmal von niemand Gerin­gerem als Google selbst. Der Such­maschi­nen­kon­zern hatte verse­hent­lich einen Simu­lator des kommenden Ober­klasse-Smart­phones veröf­fent­licht. In diesem durfte man das Handy in einer 360-Grad-Ansicht betrachten und Infor­mationen über diverse Features erfahren.

Mitt­ler­weile ist der Simu­lator wieder offline, er war aber ärger­licher­weise so lange verfügbar, dass zahl­reiche User und Bran­chen­insider Screen­shots anfer­tigen konnten. Sogar ein kurzes Video der Rund­umsicht wurde mitge­schnitten. Wir schil­dern Ihnen die Details des Smart­phones anhand des verhee­renden Fauxpas.

Design & Features durch Simu­lator geleakt

So sieht das Pixel 8 Pro aus

Bild: fahadbsami / Google Es ist schon amüsant zu sehen, wie oft Hersteller "verse­hent­lich" kurz vor der Produkt­vor­stel­lung ihre Mobil­geräte zeigen. Im Falle des Pixel 8 Pro wurde ein Simu­lator des Handys publi­ziert, der dummer­weise so lange online war, bis sich genug Anwender Anschau­ungs­mate­rial sichern konnten. Wir stießen bei Android Autho­rity auf diesen "Leak". Unter anderem der Jour­nalist Mishaal Rahman und der Nutzer fahadbsami teilen Bild­schirm­fotos und ein Video. Beson­ders wichtig ist der Fakt, dass das Pixel 8 Pro sehr wohl einen physi­schen SIM-Karten-Schacht hat. Zuletzt war sich die Gerüch­teküche dies­bezüg­lich uneinig.

Weitere Erkennt­nisse des Simu­lator-Leaks

Inter­essant ist auch, dass das High-End-Handy mit einem Tempe­ratur­sensor aufwartet. Mit ihm soll sich die Tempe­ratur des Körpers und Objekten messen lassen. Er befindet sich an der Rück­seite des Smart­phones rechts neben der Kamera. Über dem Ther­mometer wurde der LED-Blitz inte­griert. Das Foto­grafie-Setup setzt sich aus Weit­winkel, Ultra­weit­winkel und einem fünf­fachen opti­schen Zoom zusammen. Die Design­sprache des Pixel 8 Pro unter­scheidet sich von seinem Vorgänger. So gibt es jetzt eine flache Vorder­seite, das Display ist nicht mehr leicht gewölbt.

Das Pixel 8 Pro ließ sich via Simu­lator in allen Farben entde­cken. Entspre­chend steht fest, dass es das Handy in Lico­rice (Schwarz), Porce­lain (Grau) und Sky (Hell­blau) geben wird. Die Milli­meter­wellen-Antenne für 5G ist oben links im Smart­phone verbaut. An der Unter­seite hat Google die Stereo-Laut­spre­cher und den USB-C-Anschluss inte­griert. NFC ist selbst­redend eben­falls wieder an Bord und steckt in der oberen Hälfte der Rück­seite.

In weniger als einen Monat, genauer gesagt am 4. Oktober, zeigt Google das Pixel 8 (Pro).