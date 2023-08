Google Pixel 8: Länger Android-Updates als Samsung?

Google gehört zu den Smart­phone-Herstel­lern, die für ihre Geräte vergleichs­weise lange Updates bereit­stellen und dies auch kommu­nizieren. Wer sich auf Googles Support-Seiten umschaut, bekommt einen Einblick, wie lange sein Gerät im besten Fall vom Hersteller Updates bekommt. So gibt es beispiels­weise für das Pixel 7 Pro ein Verspre­chen, bis mindes­tens Oktober 2025 Versi­ons­updates und Sicher­heits­updates bis mindes­tens Oktober 2027 zu bekommen. Das Pixel 7 Pro kam im vergan­genen Jahr auf den Markt, was einem Update-Zeit­raum von drei (Android-Versi­ons­updates) und fünf Jahren (Sicher­heits­updates) entspricht.

Samsung geht bei den Android-Versi­ons­updates noch einen Schritt weiter und bietet für ausge­wählte Modelle aus dem Port­folio bis zu vier Jahre Soft­ware-Support an. In diesem Jahr wird Googles Pixel-8-Serie erwartet. Einem Bericht zufolge soll Google den Support-Zeit­raum für die Modelle in die Höhe schrauben und zu Apples Praxis aufschließen.

Pixel 8: mehr Updates als Samsung?

Der Nachfolger des Pixel 7 Pro (Bild) könnte länger mit Updates versorgt werden

Bild: teltarif.de

Ein Smart­phone, das lange mit Updates versorgt wird, ist zukunfts­trächtig und schafft beim Nutzer Vertrauen. Schließ­lich werden mit den Mini-Compu­tern sensible Daten verar­beitet. Einer Statistik zufolge bietet Apple in der Regel fünf bis sechs Jahre OS-Updates für seine iPhone-Modelle an, Samsung bietet die besagten vier Jahre. Google könnte mit Einfüh­rung von Pixel 8 und Pixel 8 Pro zu Apple aufschließen und den Update-Support für die Modelle verlän­gern.

Wie das Online-Portal 9To5Google berichtet, gehen die Infor­mationen auf eine nicht näher spezi­fizierte Quelle zurück. Google soll demnach planen, die Betriebs­system-Updates für die Pixel-8-Serie und vermut­lich für zukünf­tige Geräte zu verlän­gern. Ein genauer Zeit­raum, wie lange die Update-Stei­gerung voll­zogen werden soll, wird nicht genannt. Sie soll aber Samsungs aktu­elle Politik von vier Jahren Android-Versi­ons­updates über­treffen, könnte also fünf oder mehr Jahre betragen und sich damit Apple annä­hern.

Weitere Hersteller mit langem Support

Google, Samsung und Apple sind jedoch nicht die einzigen Smart­phone-Hersteller, die mit einer vergleichs­weise langen Update-Versor­gung für ihre Geräte locken. Zum Fair­phone 5 des nieder­län­dischen Herstel­lers Fair­phone kursiert aktuell ein Gerücht, dass es bis zu acht Jahre lange mit Soft­ware-Updates versorgt werden könnte. Auch der chine­sische Hersteller Xiaomi will bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates liefern und damit zu Samsung aufschließen.