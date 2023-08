eSIM-only: Google Pixel 8 (Pro) ohne Nano-Slot?

Google stellte die Pixel-7-Serie Anfang Oktober des vergan­genen Jahres vor. Es wird erwartet, dass der Such­maschi­nen­kon­zern ein ähnli­ches Zeit­fenster für die Vorstel­lung der Nach­folge-Serie wählt. Sollte das tatsäch­lich eintreten, könnten über­nächsten Monat die Modelle Google Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro erscheinen. Gerüchten zu den Modellen gibt es bereits (s. Link-Liste unten).

Ein bekannter Bran­chen­insider macht jetzt auf ein kleines Detail mit mögli­cher­weise großer Wirkung aufmerksam.

Pixel 8 mögli­cher­weise ohne SIM-Slot

Der Nachfolger des Pixel 7 Pro (Bild) könnte keinen SIM-Slot mehr haben

Bild: teltarif.de Mishaal Rahman, Mitwir­kender bei den Online-Portalen Android Central, Android Autho­rity und Android Police, hat sich via X (ehemals Twitter) zur kommenden Pixel-Serie geäu­ßert. Demnach sei es möglich, dass Pixel 8 und Pixel 8 Pro nicht über einen physi­schen SIM-Karten­slot verfügen. Er bezieht sich dabei auf voran­gegan­gene Render­bilder, die auf der Außen­seite keine solche Einschub­mög­lich­keit für eine Nano-SIM-Karte besitzen. Render­bilder mögen viel­leicht nicht jedes Detail von künf­tigen Modellen offen­baren. Es ist jedoch denkbar, dass Google bei seinen 2023er-Flagg­schiffen auf die Möglich­keit der physi­schen SIM-Nutzung verzichtet und statt­dessen nur elek­tro­nische SIM-Profile (eSIM) genutzt werden können.

Es ist nicht ausge­schlossen, dass diese Umset­zung auf bestimmte Märkte beschränkt wird. So stehen beispiels­weise die Modelle von Apples iPhone-14-Serie für US-ameri­kani­sche Kunden bereits als eSIM-only-Vari­anten zur Verfü­gung. Hier­zulande können iPhone 14 und Co. aber auch mit physi­schen SIM-Karten funken.

Auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona kündigten die Unter­nehmen Deut­sche Telekom, Google und die GSMA an, den eSIM-Umzug von einem Smart­phone auf ein anderes verein­fachen zu wollen. Es soll genügen, altes und neues Smart­phone neben­ein­ander zu legen und anschlie­ßend den eSIM-Transfer mit wenigen Klicks durch­zuführen. Wenn Nutzer also eine einfache Möglich­keit bekommen sollen, eSIM-Profile umzu­ziehen, könnte dies durchaus dazu führen, dass Smart­phone-Hersteller künftig auf physi­sche Einschub­mög­lich­keiten verzichten.

