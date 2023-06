Gerücht: Google Pixel 8 bekommt einen Desktop-Modus

Sollte sich Google an die Vorstel­lungs­daten vergan­gener Gene­rationen halten, dürfte die Pixel-8-Serie in diesem Jahr im Oktober vorge­stellt werden. Erwartet werden zwei Modelle als direkte Nach­folger von Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Das a-Modell tanzt etwas aus der Reihe, wird es doch in der Regel später vorge­stellt, so auch geschehen beim Google Pixel 7a im Rahmen der dies­jäh­rigen Google I/O im Mai. Wenn über­haupt, dürfte ein Pixel 8a erst im kommenden Jahr folgen. Gerüchte dagegen behaupten zumin­dest, dass nach dem Pixel 7a Schluss mit neuen Modellen der Google-a-Serie sei.

Der Fokus liegt also zunächst auf den Modellen Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Jüngsten Gerüchten zufolge soll die Pixel-8-Serie einen Desktop-Modus bekommen.

Pixel 8: Desktop-Modus denkbar

Der Nachfolger des Pixel 7 (Bild: Pixel 7 Pro) soll einen Desktop-Modus bekommen

Bild: teltarif.de Android Autho­rity will erfahren haben, dass Google für die künf­tigen Modelle Pixel 8 und Pixel 8 Pro einen Desktop-Modus imple­men­tieren will. Das erlaube den Anschluss des Tele­fons an einen externen Bild­schirm. In Kombi­nation mit einer Tastatur und einer Mouse könnte sich die ange­passte Darstel­lung beispiels­weise für die Verwen­dung von Office-Programmen oder zum komfor­tableren Surfen über den Browser nutzen lassen.

Derar­tiges ist nicht neu. Promi­nente Vertreter von Desktop-Modi sind Samsung mit Samsung DeX und Moto­rola mit der "ready for"-Platt­form. Während Moto­rola mit einer Docking-Station arbeitet, ist der Anschluss von kompa­tiblen Samsung-Smart­phones direkt über den USB-C-Anschluss (zu HDMI) (und auch kabellos auf TVs) möglich. Den Gerüchten zufolge soll das auch für die kommende Pixel-8-Gene­ration ermög­licht werden.

Was bietet das Pixel 8 noch?

Gerüchte und Leaks zum Pixel 8 tauchten bereits früher auf. Erwartet wird, dass Google die nächste Tensor-Chip-Gene­ration in der Herbst­kol­lek­tion verbauen wird. Inter­essant ist auch die mögliche Funk­tion, die Körper­tem­peratur kontaktlos mit dem Smart­phone messen zu können.

Wie das Pixel 8 Pro aussehen soll, brachten bereits Render­bilder im März zum Vorschein. Demnach soll das Display kleiner und die Kame­raein­heit erneuert werden.

Noch ist das Pixel 7 Pro abseits der Foldable-Sparte Googles aktu­elles Smart­phone-Flagg­schiff. Wie das Pixel 7 Pro unter anderem im Kame­ratest abge­schnitten hat, lesen Sie in einem ausführ­lichen Bericht.