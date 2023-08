Google Pixel 8 Pro: So sieht das neue Flaggschiff aus

Es wird heißer in der Gerüch­teküche um Googles Pixel-8-Serie. Ein wohl verse­hent­lich geteiltes Bild soll das Pixel 8 Pro von hinten zeigen.

Google stellte die Pixel-7-Serie Anfang Oktober 2022 vor. Es wird also erwartet, dass die Keynote, auf der Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorge­stellt werden sollen, in diesem Jahr auf einen ähnli­chen Zeit­raum fällt. Leaks zu den neuen Google-Flagg­schiffen machen seit geraumer Zeit die Runde. Jetzt wurde offenbar verse­hent­lich von Google selbst ein offi­zielles Bild vom Pixel 8 Pro geteilt. Auf dem Bild soll das Pixel 8 Pro von hinten zu sehen sein. Zuvor an die Öffent­lich­keit gelangte Leaks scheinen sich damit zu bestä­tigen.

Pixel 8 Pro: So sieht es aus

Auch beim Pixel 8 Pro dürfte Google wie beim Pixel 7 Pro (Bild) wieder auf ein langgezogenes Kamera-Design setzen

Bild: teltarif.de

Das Bild soll von der offi­ziellen Google-Store-Webseite stammen und zeigt das Pixel 8 Pro in der Farb­vari­ante "Porce­lain". Die Aufnahme sei aber schon wieder von der Webseite verschwunden. Mishaal Rahman, Mitwir­kender bei Android Autho­rity, Android Police und Android Central konnte das Bild offenbar noch sichern und veröf­fent­lichte es in einem Tweet via X (vormals Twitter). Den Tweet haben wir Ihnen nach­fol­gend einge­bunden. Dabei handelt es sich offenbar um ein Marke­ting-Bild des Such­maschi­nen­kon­zerns, zu sehen ist ein Mann, der mit dem Pixel 8 Pro tele­fonieren soll. Dementspre­chend ist das Smart­phone-Modell nur von hinten zu sehen.

Weitere Leaks zu den neuen Pixels

Das Design ist wenig über­raschend, voran­gegan­gene Leaks mit Render­bil­dern deuteten bereits auf die Optik der neuen Flagg­schiffe hin. Google hält demnach auch bei der kommenden Herbst-Kollek­tion seiner Pixel-Smart­phones am lang­gezo­genen Haupt­kamera-Design fest. Im Vergleich mit dem Pixel 7 Pro (Bild) fallen aber Unter­schiede auf. Statt der geteilten Kamera-Kreis-Optik beim 2022er-Modell sind die Linsen beim auf dem Bild gele­akten Pixel in einem durch­gezo­genen Rahmen unter­gebracht.

Die iPhone-14-Modelle gibt es für US-ameri­kani­sche Kunden nur als eSIM-only-Vari­anten. Es ist denkbar, dass Google für bestimmte Märkte bei der Pixel-8-Serie eben­falls auf eine physi­sche SIM-Einschub­mög­lich­keit verzichtet.

Weiteren Infor­mationen zufolge sollen Pixel 8 und Pixel 8 Pro länger mit Android-Versi­ons­updates versorgt werden als voran­gegan­gene Modelle. Denkbar ist auch, dass die Pixel-8-Serie einen Desktop-Modus bekommt, ähnlich wie es Samsung mit DeX und Moto­rola mit der ready-for-Platt­form bereits umge­setzt haben.