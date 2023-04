Foto-Leak: So sieht das Google Pixel 7a aus

Das Google Pixel 7a soll in wenigen Wochen vorge­stellt werden. Jetzt sind angeb­liche Marke­ting­bilder und weitere Infor­mationen zur Ausstat­tung aufge­taucht.

Bald wird Google seine alljähr­liche Entwick­ler­kon­ferenz namens "Google I/O" abhalten, genauer am 10. Mai in Kali­for­nien. Ein Teil der Veran­stal­tung soll sich um die Neuvor­stel­lung des Mittel­klasse-Smart­phones Google Pixel 7a drehen.

Einige angeb­liche Infor­mationen zur Ausstat­tung des Google Pixel 7a sickerten bereits durch. Das Online-Portal MySmartPrice wil jetzt an Marke­ting-Mate­rial gekommen sein. Quelle sei ein renom­mierter Tipp­geber. Die geteilten Infos bestä­tigen teil­weise das, was bereits früheren Gerüchten entsprungen ist.

Pixel 7a Spec-Leak: Das steckt drin

Ein angebliches Marketingbild vom Google Pixel 7a

Bild: MySmartPrice

Optisch ist die Fami­lien­zuge­hörig­keit zur Pixel-7-Serie nicht zu über­sehen. Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind bereits seit Oktober vergan­genen Jahres auf dem Markt. Das Pixel 7a soll wie schon zuvor das Pixel 6a als Nach­zügler der Pixel-6-Serie den Smart­phone-Stamm­baum erwei­tern. Das Balken-förmige Kamera-Design auf der Rück­seite ist eines der Haupt­erken­nungs­merk­male, die das Pixel 7a in einen Design-Topf mit den 2022er-Flagg­schiffen werfen.

Google soll in Sachen Kame­raleis­tung aufsto­cken und neben dem obli­gato­rischen LED-Blitz einen Sony-IMX787-Haupt­kame­rasensor mit 64-MP-Auflö­sung verbauen. Eine 12-MP-Ultra­weit­win­kel­kamera soll das Dual-Setup komplet­tieren.

Der im Pixel 7 (Pro) seine Arbeit verrich­tende Google-eigene Tensor-Chip der zweiten Gene­ration soll auch im Pixel 7a werkeln. Erst­malig in der Pixel-A-Serie soll kabel­loses Laden unter­stützt werden, vermut­lich mit einer 5W-Ausgangs­leis­tung. Aus der Box heraus soll das Pixel 7a mit Android 13 ausge­lie­fert werden. Alles andere wäre aller­dings auch recht seltsam gewesen. Pixel-Smart­phones von Google haben gene­rell sehr gute Update-Prognosen.

Display wohl mit 90 Hz

Hatte das Pixel 6a noch ein Display mit 60 Hz, soll das Panel des Pixel 7a nun wie auch das des Pixel 7 eines mit 90 Hz bekommen. Die Einstel­lung soll adaptiv sein, was bedeutet, dass das Display je nach Inhalt zwischen 60- und 90 Hz regu­lieren kann. Die Bild­schirm­dia­gonale des Pixel 7a soll wie beim Vorgänger 6,1 Zoll (OLED) betragen. In Sachen Spei­cher werden 8 GB Arbeits­spei­cher und wahl­weise 128 GB oder 256 GB an interner Kapa­zität erwartet.

In den USA soll das Google Pixel 7a mit einem Preis in Höhe von rund 500 US-Dollar zu Buche schlagen.

Neben dem Pixel 7a wird auf der Google I/O weitere Hard­ware in Form des Google Pixel Fold und des Google Pixel Tablet erwartet.