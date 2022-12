Google Pixel 7a: So könnte es aussehen

OnLeaks hat sich mal wieder ans Zeichen­brett gesetzt und Render­bilder vom Pixel 7a gezau­bert. In welchen Punkten es seinem Vorgänger gleicht, und welche Verän­derungen es mit sich bringt, erfahren Sie hier.

Wer sich bereits gefragt hat, wie das kommende Google Pixel 7a wohl aussehen könnte, bekommt nun dank einer Zusam­men­arbeit von OnLeaks und Smart­prix einen Vorge­schmack in Form einiger Render­bilder und eines 360-Grad-Videos.

Wie ein geschrumpftes Google Pixel 7

Optisch entfernt sich das Pixel 7a den Entwürfen nach nicht allzu weit von seinem Vorgänger alias Google Pixel 6a. Mit Abmes­sungen von 152,4 mal 72,9 mal 9,0 mm (10,1 mm mit dem Kame­rabu­ckel) ist der Neuling nur gering­fügig größer als das Pixel 6a, dessen Gehäuse 152,2 mal 71,8 mal 8,9 mm misst. Renderbild zeigt Front und Rückseite des Pixel 7a

Bild: @OnLeaks / @Smartprix Auch der Screen-to-Body-Ratio ändert sich kaum. Auf den ersten Blick sieht das Pixel 7a sowohl auf der Front als auch auf der Rück­seite fast wie ein zu heiß gewa­schenes Pixel 7 aus.

Display mit ziem­lich breiten Rändern und Finger­abdruck­sensor

Das Display, bei dem es sich angeb­lich um einen von Samsung entwi­ckelten 6,14-Zoll-FHD+-Screen mit einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 90 Hz handeln soll, ist von etwas brei­teren Rändern umgeben als das Pixel 7, beher­bergt aber eben­falls einen Loch­aus­schnitt für die Front­kamera sowie einen Finger­abdruck­sensor.

Auf der Rück­seite zieht sich das Kame­ramodul in einem Streifen quer über das Gehäuse. Die zwei Kame­ralinsen bettet der Hersteller verhält­nis­mäßig weit entfernt vom LED-Blitz in eine schwarze, ovale Insel ein. Angeb­lich soll das Rück­kamera-Setup IMX787- und IMX712-Sensoren von Sony umfassen. Das obli­gato­rische G-Logo prangt in der Mitte des Back­covers.

YouTube-Video von Smart­prix zeigt das Pixel 7a von allen Seiten

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Doch kein 3,5-mm-Audio­anschluss?

Auf der rechten Gerä­teseite sehen wir die Laut­stär­kewippe mit einem darüber liegenden Einschalt­knopf; am linken Rand befindet sich der Einschub für die SIM-Karte. Der USB-Type-C-Anschluss sitzt neben einem Laut­spre­cher­gitter am unteren Rand des Smart­phones. So könnte das Pixel 7a aussehen

Bild: @OnLeaks / @Smartprix Früheren Gerüchten nach soll das Pixel 7a mit einem 3,5-mm-Audio­anschluss kommen, den wir auf den Render­bil­dern jedoch nicht ausfindig machen können. Für den Käufer wird es wahr­schein­lich die Auswahl­mög­lich­keit zwischen den Gehäuse-Farb­tönen Dunkel­grau und Weiß geben.

Blue­tooth LE und kabel­loses Laden

Im Gegen­satz zum Pixel 6a soll der Nach­folger kabel­loses Laden unter­stützen, das jedoch auf eine Lade­leis­tung von 5 W begrenzt ist. Ähnlich wie sein Vorgänger könnte auch das Google Pixel 7a mit einem Tensor-Chip­satz ausge­lie­fert werden, bei dem es sich voraus­sicht­lich um den Tensor G2 handelt. Frühere Leaks beschei­nigen dem Smart­phone eine Blue­tooth-LE-Unter­stüt­zung. Es wird speku­liert, dass das Telefon Anfang 2023 auf den Markt kommt.

Kunden, die Geld in die Hard­ware des geschei­terten Google Stadia inves­tiert haben, sollen dieses in den nächsten zwei Wochen zurück­erhalten. Mehr darüber erfahren Sie in einer weiteren News.