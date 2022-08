Google Pixel 7 Ultra und Pixel Fold: Das ist bisher bekannt

Neben dem Pixel 7 und dem Pixel 7 Pro stehen uns womög­lich dieses Jahr zwei weitere Google-Smart­phones, nämlich das Pixel 7 Ultra und das Pixel Fold, bevor. Ein Bran­chen­insider kam an Details zu den bislang noch unbe­stä­tigten Mobil­geräten. Wem die Hard­ware des Pixel 7 oder Pixel 7 Pro nicht ausreicht, dürfte mit der Ultra-Ausgabe glück­lich werden. Das Pixel 7 Ultra soll unter anderem eine Peri­skop-Kamera, eine Haupt­kamera mit 50 MP und ein Kera­mik­gehäuse bieten. Beim Pixel Fold sei das Novum eine im Display­rahmen verbaute Mikro-Selfie-Kamera.

Pixel 7 Ultra und Pixel Fold: Googles wahre 2022er Zugpferde?

Neuigkeiten über Pixel 7 Ultra und Pixel Fold

Google Kommenden Herbst wird die Enthül­lung des Ober­klasse-Smart­phone-Duos Pixel 7 und Pixel 7 Pro erwartet. Doch die eigent­liche Handy-Speer­spitze könnte erst zum Jahres­ende hin erscheinen. Laut dem meist gut infor­mierten Insider Digital Chat Station bringt Google eine Smart­phone-Vari­ante, die ober­halb des Pixel 7 Pro ange­sie­delt ist und ein Modell mit falt­barem Bild­schirm. Erst­genanntes Telefon wird als Pixel 7 Ultra, letzt­genanntes als Pixel Fold gehan­delt. Beide Exem­plare sollen vom Auftrags­fer­tiger Foxconn herge­stellt werden.

Auch mit Google-Über­setzer sind die ursprüng­lich chine­sischen Beiträge von Digital Chat Station nicht immer eindeutig zu entschlüs­seln. Unserem Eindruck nach stellt der Leaker ein 2K-Display, eine 50 MP auflö­sende Weit­winkel-Einheit mit Sony-IMX787-Sensor und ein Peri­skop-Objektiv mit varia­bler Brenn­weite für das Pixel 7 Ultra in Aussicht. Der Sony-Bild­wandler besitzt eine Sensor­größe von 1/1,3 Zoll. Ein Kera­mik­gehäuse und der in Koope­ration mit Samsung entwi­ckelte Chip­satz Google Tensor 2 zählen zur weiteren Ausstat­tung. Das Pixel Fold soll eben­falls vom Tensor 2 ange­trieben werden.

Die Front­kamera könnte wieder in den Rahmen wandern

Heutige Smart­phone-Flagg­schiffe haben oftmals ein Display-zu-Gehäuse-Verhältnis von über 90 Prozent. Möglich machen es Behelfs­lösungen wie Löcher (Punch-Holes) oder Kerben (Notches) für die Front­kamera. Zuvor war die Selfie-Knipse im oberen Bild­schirm­rahmen heimisch – und dorthin könnte sie auch wieder zurück­kehren. Digital Chat Station will von einer Ultra-Mikro-Kamera über der Anzeige des Google Pixel Fold erfahren haben. Sie soll Punch-Hole oder Notch verzichtbar machen und für ein unter­bre­chungs­freies Display mit schmalem oberen Rand sorgen. Auch andere kommende Handys könnten mit dieser Tech­nologie aufwarten.

Pixel Fold und Pixel 7: Weitere mögliche Ausstat­tungs­merk­male

In puncto Haupt­kamera des Pixel Fold tauchten in der Vergan­gen­heit Hinweise auf den 50 Mega­pixel auflö­senden Bild­wandler Samsung Isocell GN1 auf. Das Display soll eben­falls vom Foldable-Markt­führer Samsung stammen. Es könnte sich um die Anzeige handeln, die auch im Galaxy Z Fold 4 5G zum Einsatz kommt. Entspre­chend würde das Haupt­dis­play des Pixel Fold 7,6 Zoll messen. Oben in der Mitte des Bild­schirms vom Pixel 7 Ultra steckt womög­lich der unver­öffent­lichte Sensor Sony IMX712 mit 13 Mega­pixel.

Ein zusätz­liches High-End-Smart­phone kommt bald in Form des Xiaomi Mix Fold 2.