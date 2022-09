Google Pixel 7 (Pro) und Pixel Watch kommen im Oktober

Vom Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Pixel Watch gibt es bereits genü­gend Bild­mate­rial und gele­akte Specs. Google selbst teasert die Herbst-Kollek­tion seit einiger Zeit im Google Store an. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es einen offi­ziellen Termin für die Neuvor­stel­lung der Geräte geben wird.

Jetzt gibt der Such­maschinen-Konzern und Elek­tronik-Hersteller das Datum für die Keynote bekannt.

Neue Pixel: Termin steht

Pixel 7 (Pro): So sehen die neuen Modelle aus

Bild: Google Google verkündet, dass Pixel 7 und Pixel 7 Pro am 6. Oktober offi­ziell das Licht der Smart­phone-Welt erbli­cken werden. Das Live-Event wird in Williams­burg, New York, statt­finden. Zu deut­scher Zeit können sich Inter­essenten um 16 Uhr vor den Bild­schirmen versam­meln und das Event verfolgen. Über­tragen wird der Stream über den entspre­chenden YouTube-Kanal.

Neben den neuen Smart­phone-Modellen wird auch die Pixel Watch vorge­stellt. Zudem will Google Neue­rungen rund um das Smart-Home-Universum Google Nest verkünden.

Das Line-up aus Pixel 7, Pixel 7 Pro und der Pixel Watch soll noch am glei­chen Tag über den Google Store und andere Händler in Deutsch­land vorbe­stellbar sein. Ein konkretes Datum, wann die Geräte dann ausge­lie­fert werden, wurde nicht genannt. Es ist aber davon auszu­gehen, dass dies zeitnah erfolgen wird.

Wieder mit eigenem Chip

So sieht die Pixel Watch aus

Bild: Google Die neuen Pixel zeigten sich bereits in einem Hands-on-Video. Aufgrund dessen und weil es ohnehin offi­zielles Bild­mate­rial gibt, dürfte es zumin­dest design­tech­nisch keine großen Über­raschungen mehr geben. Inter­essant wird daher das Innen­leben der Modelle sein. Google führte 2021 mit Pixel 6, Pixel 6 Pro und in diesem Jahr mit dem Pixel 6a den Google-eigenen Tensor Chip für seine Smart­phones ein. Pixel 7 und Pixel 7 Pro sollen mit einem Tensor-Chip der nächsten Gene­ration ausge­stattet sein.

Die Pixel Watch ist das erste Smart­watch-Modell von Google. Günstig soll das Wearable nicht werden, preis­lich dürfte sie sich aber an der Konkur­renz orien­tieren.

Heute Abend wird die iPhone-14-Serie vorge­stellt. Wie Sie das Event verfolgen können und was die Modelle in Europa kosten sollen, lesen Sie jeweils in einer sepa­raten News.