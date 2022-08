Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro zeigen sich in Hands-on-Video

Wenn Sie wissen wollen, wie Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro in Natura aussehen, gewährt Ihnen ein Video Eindrücke. Ein YouTuber gelang an Proto­typen.

Obwohl das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro noch nicht komplett vorge­stellt wurden, befinden sie sich schon in Umlauf. Ein YouTuber gelang an Proto­typen der beiden Google-Smart­phones. Dadurch gibt es detail­lierte Eindrücke vom Design, dem Display und manchen Ausstat­tungs­merk­malen der Mobil­geräte.

Die grund­legende Design­sprache mit dem breiten hori­zon­talen Kame­rast­reifen behält der Hersteller bei. Im Vergleich zu den Vorgän­ger­genera­tionen haben Pixel 7 und Pixel 7 Pro etwas dünnere Bild­schirm­ränder. Zudem offen­bart das Video Infor­mationen über die Spei­cher­kon­figu­rationen.

Pixel 7 (Pro): Noch vor Launch-Event im Hands-on

Links: Pixel 7, rechts: Pixel 7 Pro

Bild: Unbox Therapy Der YouTuber Unbox Therapy erfreut sich einer großen Fange­meinde und ist in puncto mobile Endge­räte beson­ders gut vernetzt. So gut, dass er jetzt an echte Proto­typen des Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro gelang. Jene lassen sich auch anschalten, ein Betriebs­system ist aller­dings noch nicht instal­liert. Inso­fern spucken die Smart­phones ledig­lich manche Test­infor­mationen aus. Immerhin offen­baren diese, dass das Pixel 7 mit 8 GB RAM und 128 GB Flash und das Pixel 7 Pro mit 12 GB RAM und 256 GB Flash ins Rennen gehen. Weitere Spei­cher­optionen sind aber nicht ausge­schlossen.

Von links nach rechts: Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro und Pixel 6

Bild: Unbox Therapy

Unter­schiede zwischen Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Den Spei­cher kauft Google fast ausschließ­lich bei Micron. Ledig­lich der RAM des regu­lären Pixel 7 stammt von Samsung . Dank einschalt­baren Bild­schirmen lassen sich die Ränder der Anzeigen gut erspähen. Es fällt auf, dass die neue Gene­ration ein etwas dünneres Kinn hat. Google scheint sich außerdem für ein anderes Seiten­ver­hältnis entschieden zu haben.So sind Pixel 7 und Pixel 7 Pro breiter aber auch kürzer als Pixel 6 und Pixel 6 Pro . Während das Gewicht der geho­benen Ausgaben mit 208 g (Pixel 6 Pro) respek­tive 209 g (Pixel 7 Pro) nahezu iden­tisch ist, ist das Pixel 7 mit 195 g zehn Gramm leichter als das Pixel 6.

Links: Pixel 7, rechts: Pixel 7 Pro

Bild: Unbox Therapy Google wird in der teureren Vari­ante erneut eine bessere Kame­raaus­stat­tung verbauen. Das Peri­skop-Objektiv mit dem opti­schen Zoom gibt es nur beim Pixel 7 Pro. Des Weiteren fallen Unter­schiede bei der Mate­rial­wahl auf. So besitzt das Pixel 7 einen matten Rahmen, während jener des Pixel 7 Pro glän­zend daher­kommt.

Wie es Tradi­tion ist, hat das Stan­dard­modell zudem ein klei­neres Display als die Pro-Ausgabe. Damit dürfte auch ein klei­nerer Akku einher­gehen.

Vermut­lich bringt Google ergän­zend das Pixel 7 Ultra und das Pixel Fold.