Aktion bei MediaMarkt: Google-Pixel-Deals im Preischeck

Die Händler MediaMarkt und Saturn haben eine neue Aktion gestartet und werben mit "19 Prozent MwSt. geschenkt". Unter den Ange­boten finden sich auch zahl­reiche Smart­phone-Modelle verschie­dener Hersteller. Wir wurden auf Ange­bote zu Pixel-Smart­phones von Google aufmerksam und beschränken uns im nach­fol­genden Preis­ver­gleich auf ausge­wählte Modelle, ob sich die Akti­ons­preise auch tatsäch­lich lohnen. Dabei orien­tieren wir uns an den Ergeb­nissen von Preis­such­maschinen wie idealo und billiger. Weitere Infor­mationen zum Thema Preis­ver­gleich lesen Sie in einer Über­sichts­seite. Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger sein können als die ange­gebenen Preise, haben wir nicht berück­sich­tigt.

Bitte beachten Sie, dass Markt­preise von Smart­phones Schwan­kungen unter­liegen, weshalb die ange­gebenen Preise nur eine begrenzte Zeit gültig sein können. Stand des Preis­ver­gleichs ist der 23. Juni, ca. 10:30 Uhr.

Google Pixel 6a

MwSt.-Aktion bei MediaMarkt und Saturn (Bild: Pixel 7 Pro)

Logos: Mediamarkt/Saturn, Foto/Montage: teltarif.de

MediaMarkt und Saturn bieten beispiels­weise das Google Pixel 6a mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität in der Farbe "Char­coal" jeweils zu einem Preis von 359 Euro an. Hier ist der Akti­ons­vor­teil noch nicht berück­sich­tigt. Der Direkt­abzug erfolgt erst, wenn das Produkt in den virtu­ellen Waren­korb gelegt wird. Im Falle des Pixel 6a sind das 57,32 Euro, was einem Kauf­preis in Höhe von 301,68 Euro inklu­sive Versand­kosten entspricht.

Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei um einen guten Deal. Händler wie Galaxus (341,59 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder freenet/klar­mobil (353,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Char­coal-farbene Google Pixel 6a mit 128 GB Spei­cher derzeit zu höheren Preisen.

Google Pixel 7

Weiter geht es mit dem Google Pixel 7. MediaMarkt und Saturn verkaufen die Vari­ante mit 128 GB Spei­cher in der Farbe Obsi­dian jeweils zum Preis von 609 Euro. Wieder wird der Akti­ons­vor­teil erst abge­zogen, wenn das Produkt im Waren­korb liegt. Bei einem Rabatt in Höhe von 97,23 Euro ergibt das einen Kauf­preis in Höhe von 511,77 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Wie der aktu­elle Preis­ver­gleich zeigt, handelt es sich auch dabei um ein gutes Angebot, weil das Obsi­dian-farbene Pixel 7 mit 128 GB Spei­cher bei anderen Händ­lern wie carbon­phone (518 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Galaxus (550,85 Euro inklu­sive Versand­kosten) zu höheren Preisen ange­boten wird.

Google Pixel 7 Pro

Googles aktu­elles Smart­phone-Flagg­schiff ist das Pixel 7 Pro. MediaMarkt und Saturn bieten das Modell in der Farbe Obsi­dian mit 128 GB Spei­cher im Rahmen der Mehr­wert­steuer-Aktion jeweils zu einem Preis von 829 Euro an. Im Waren­korb wird ein Rabatt in Höhe von 132,36 Euro berechnet, was einem Kauf­preis in Höhe von 696,64 Euro inklu­sive Versand­kosten entspricht.

Laut aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich auch dabei um ein gutes Angebot. Händler wie carbon­phone (739 Euro inklu­sive Versand­kosten) oder Galaxus (762,39 Euro inklu­sive Versand­kosten) verkaufen das Obis­dian-farbene Google Pixel 7 Pro mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität aktuell zu höheren Preisen. Weitere Details zum Google Pixel 7 Pro lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

Die Mehr­wert­steuer-Aktion von MediaMarkt und Saturn läuft noch bis zum 26. Juni, 9 Uhr. Wenn Sie sich erst zu einem späteren Zeit­punkt für die Ange­bote inter­essieren, empfehlen wir Ihnen aufgrund mögli­cher Schwan­kungen der Markt­preise den noch­maligen Preis­ver­gleich.

Seit dieser Woche ist Googles Pixel Tablet mit Lade-Dock verfügbar. Details zum Flach­rechner und was die verfüg­baren Vari­anten kosten, lesen Sie in einer weiteren News.