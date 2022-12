Amazon: Pixel 7 und Nothing Phone im Angebotscheck

Amazon schaltet regel­mäßig Smart­phone-Ange­bote. Nach­fol­gend schauen wir uns zwei Offerten zum Pixel 7 und Nothing Phone (1) an.

Kürz­lich erblickten wir im Amazon Online-Shop ein gutes Angebot zum Google Pixel 7 Pro. Das Obsi­dian-farbene Modell mit 256 GB Spei­cher war zu einem Preis von 869 Euro erhält­lich - ein Knaller-Angebot. Mitt­ler­weile kostet bei Amazon die 128-GB-Version mit 855 Euro beinahe genauso viel. Ein eindeu­tiges Anzei­chen dafür, wie schnell Markt­preise für Smart­phones schwanken können. Es muss sich aber nicht immer auto­matisch um das beste Angebot handeln, nur weil es gut klingt.

Wir beschäf­tigen uns regel­mäßig mit den Markt­preisen verschie­dener Smart­phone-Modelle und können daher den Preis­ver­gleich über Portale wie idealo empfehlen. So sehen Sie, ob es sich bei einem Angebot auch um ein gutes handelt oder ob andere Händler unter Umständen bessere haben.

Nach­fol­gend schauen wir uns zwei weitere Ange­bote an, die derzeit im Amazon Online-Shop geschaltet sind. Bitte beachten Sie, dass wir beim Preis­ver­gleich über idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigen, die aber unter Umständen güns­tiger sind als die ange­gebenen Preise. Diese können zudem aufgrund der ange­spro­chenen Markt­preis-Schwan­kungen von Smart­phones nur begrenzte Zeit gültig sein.

Google Pixel 7: Guter Amazon-Preis?

Nothing Phone (1) und Google Pixel 7 (r.) bei Amazon im Preischeck

Fotos: Google/Nothing Technology Limited, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de

Der kleine Bruder des Pro-Modells ist das Google Pixel 7. Unter­schiede gibt es unter anderem bei der Display-Größe (6,3 statt 6,7 Zoll) und der Bild­wie­der­hol­rate (90 Hz statt 120 Hz) sowie bei der Kamera (unter anderem keine 48-Mega­pixel-Tele­kamera). Dafür ist der Einstiegs­preis für das Google Pixel 7 nied­riger.

Amazon bietet die Ausfüh­rung in der Farbe "Obsi­dian" mit 128 GB derzeit zum Preis von 595,37 Euro inklu­sive Versand­kosten an. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich handelt es sich dabei auch um den derzeit besten Preis. Bei Händ­lern wie Saturn und MediaMarkt beispiels­weise kostet das Pixel 7 derzeit 619 Euro inklu­sive Versand­kosten. Wollen Sie das Pixel 7 bei Amazon nun kaufen und unter den Weih­nachts­baum legen, sieht es aller­dings schlecht aus. Amazon datiert den Liefer­termin auf Ende Januar.

Nothing Phone (1): Guter Preis für "Nichts"?

Um das Nothing Phone (1) des OnePlus-Mitbe­grün­ders Carl Pei entstand vor dem offi­ziellen Markt­start ein regel­rechter Hype. Die Beson­der­heit des Smart­phones ist die Glyphen-Schnitt­stelle der trans­parenten Gehäu­serück­seite, die schön blinken kann (Mehr dazu im Test­bericht zum Nothing Phone (1)).

In abseh­barer Zeit steht wohl auch kein Nothing Phone (2) an, will der Hersteller den Fokus doch auf zunächst auf die Opti­mie­rung des Nothing Phone (1) legen. Die schwarze Version mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interne Spei­cher­kapa­zität wird aktuell von Amazon zum Preis 399,99 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten.

Dabei handelt es sich auch um einen guten Markt­preis, kostet das Nothing Phone (1) in der genannten Konfi­gura­tion bei Händ­lern wie spar­handy (409 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Otto (421,95 Euro inklu­sive Versand­kosten) mehr.

Gigaset hat das GX4 vorge­stellt, das ab morgen offi­ziell erhält­lich sein wird. Was das Outdoor­handy kann und was es kostet, lesen Sie in einer weiteren News.