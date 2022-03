Google-Smartphone: Das sind die Specs des Pixel 6a

Im Laufe dieses Jahres will Google das Pixel 6a als abge­speckte und güns­tigere Version des Pixel 6 auf den Markt bringen. Bisher konnten wir nur vermuten, dass das 6a mit demselben leis­tungs­fähigen Tensor-Chip­satz ausge­stattet sein wird, der auch im Pixel 6 und Pixel 6 Pro werkelt.

Wie MySmartPrice berichtet, wurde das Gerät nun aller­dings in einer Geek­bench-Liste entdeckt, die einige der wich­tigsten Funk­tionen wie Prozessor, RAM und Betriebs­sys­tem­ver­sion enthüllt.

Tensor-Chip und 6 GB RAM

Der Geek­bench 5-Bench­mark bestä­tigt, dass das Pixel 6a mit Googles haus­eigenem Chip­satz auf den Markt kommt und demnach von zwei ARM Cortex-X1-Kernen mit 2,80 GHz, zwei ARM Cortex-A76-Kernen mit 2,25 GHz und vier ener­gie­effi­zienten Kernen mit 1,8 GHz ange­trieben wird. Pixel 6a zeigt sich auf ersten Rendering-Bildern

Bild: @OnLeaks x @91Mobiles Als Grafik­ein­heit kommt eine Mali-G78-GPU zum Einsatz. Außerdem verfügt das 6a der Liste nach über einen 6 GB großen Arbeits­spei­cher, was eher dem Google Pixel 4a oder 5a entspricht als dem Pixel 6 mit 8 GB oder dem Pixel 6 Pro, dem 12 GB RAM zu eigen sind.

Sollten Sie Ihr Smart­phone nicht gerade als Ultra-Gaming-Maschine nutzen, dürfte Ihnen der Unter­schied in der RAM-Ausstat­tung jedoch kaum auffallen, da selbst ein 6 GB großer Arbeits­spei­cher im Alltags­gebrauch kaum ausge­lastet wird. Werks­seitig läuft das Device mit Android in der Version 12.

Render­bilder zeigen Ähnlich­keit mit dem Pixel 6

Die Geek­bench-Ergeb­nisse beschei­nigen dem Smart­phone 1050 Punkte im Single-Core-Test und 2883 Punkte im Multi-Core-Test. Hiermit liegt es im glei­chen Bereich wie die Pixel-6-Reihe, was nicht wirk­lich über­rascht.

Zu den bisher bekannten Daten des Pixel 6a gehört ein 6,2 Zoll großes OLED-FHD+-Display ebenso wie eine Punch-Hole-Selfie-Cam mit einem 8 MP Sony IMX355-Sensor. Die Haupt­kamera auf der Rück­seite soll mit einem 12,2 MP Sony IMX363-Sensor bestückt sein, dem ein 12 MP Sony IMX396-Ultra­weit­winkel-Sensor zur Seite steht. Google Pixel 6a in Geekbench-Liste aufgetaucht

Screenshot: MySmartPrice / Geekbench Optisch erin­nert das Pixel 6a stark an das Pixel 6, wie bereits veröf­fent­lichte Render­bilder beweisen. Obwohl es noch kein bekanntes Start­datum des Tele­fons gibt, können wir erfah­rungs­gemäß davon ausgehen, dass der Markt­start in nicht allzu weiter Ferne liegt, denn das ist häufig der Fall, wenn die Gerä­tedaten bereits in einem Bench­mark-Test veröf­fent­licht wurden.

