Saturn-Deal: Pixel 6 Pro fast "gratis" zum o2-Grow-Tarif

Bei Saturn gibt es aktuell ein viel­ver­spre­chendes Angebot in Form des Google Pixel 6 Pro in Kombi­nation mit dem Tarif o2 Grow für 29,99 Euro monat­lich. An Gerä­tezu­zah­lung werden einmalig 29 Euro fällig, im Endef­fekt bekommen Sie das Smart­phone also fast ohne Aufpreis.

Das Pixel 6 Pro über­zeugt durch ein heraus­ragendes 120-Hz-AMOLED-Display und eine der momentan besten Handy-Kameras. Nicht weniger empfeh­lens­wert ist der Tarif, der neben einer Allnet-Flat­rate ein 40 GB umfas­sendes Daten­volumen beinhaltet, das jähr­lich wächst.

Span­nendes Smart­phone-Bündel bei Saturn

Saturn-Schnäppchen: Pixel 6 Pro (mit o2-Tarif)

Mit dem Pixel 6 Pro hat Google einen Nerv getroffen. Das Smart­phone avan­ciert zum Verkaufs­schlager und war mit dafür verant­wort­lich, dass der Hersteller auf dem Handy-Markt in den USA ein Wachstum um 380 Prozent erzielte. Die Technik-Experten von DxOMark lobten das Display und die Kamera. Zudem ist das Pixel 6 Pro das erste Modell mit Googles in Koope­ration mit Samsung reali­siertem Tensor-Chip­satz. In Kombi­nation mit dem sehr guten Update-Support handelt es sich um ein empfeh­lens­wertes Smart­phone.

Saturn lockt aktuell mit dem Pixel 6 Pro im Bundle mit dem Tarif o2 Grow. Zur einma­ligen Zuzah­lung in Höhe von 29 Euro gesellen sich monat­liche Kosten in Höhe von 29,99 Euro. Das entspricht dem Preis, den Sie für den o2 Grow ohne Smart­phone zahlen würden. Es werden weder ein Anschluss­preis noch eine Liefer­pau­schale fällig. Nach der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit entstehen 748,76 Euro Gesamt­kosten. Verrechnet man diesen Betrag mit dem aktuell nied­rigsten Preis für das Pixel 6 Pro (741,89 Euro bei Clever­tronic) bleiben 6,78 Euro an Inves­tition übrig. Das entspricht einem Monats­preis von 0,29 Euro.

Begrenzter Deal

Zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung waren noch laut Saturn-Online­shop 40 Einheiten des Pixel 6 Pro bei diesem Deal übrig. Inner­halb von zwei Stunden sollen sechs Exem­plare verkauft worden sein. Entspre­chend dürften Sie heute noch ein Exem­plar ergat­tern können, mit viel Glück auch noch morgen früh.

Aufgrund des begrenzten Lager­bestands stufen wir die Chance auf eine erfolg­reiche Bestel­lung anschlie­ßend als sehr niedrig ein. Es handelt sich übri­gens um die 128-GB-Edition des Pixel 6 Pro in der Farbe Schwarz.

Google hat das Pixel 6a als güns­tigere Alter­native zum Pixel 6 (Pro) kürz­lich vorge­stellt.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.