Pixel 6 Pro: So teuer wird das neue Google-Flaggschiff

Man könnte meinen, das Google Event zur Enthül­lung von Pixel 6 und Pixel 6 Pro hätte längst statt­gefunden, so viele Infor­mationen wurden zu den neuen Modellen bereits geteilt. Selbst Google hält sich nicht mehr zurück und zeigt beide Modelle auf der Store-Seite von vorne, hinten und in den für den deut­schen Markt vorge­sehenen Farb­vari­anten.

Zur Ausstat­tung der Pixels gibt es auch einige Infor­mationen, die im Vorfeld geleakt worden sind. So hat das Pixel 6 ein Display mit 6,4 Zoll Größe und ist flach. Dagegen soll das Display des Pixel 6 Pro 6,7 Zoll groß sein und unter­stützt Bild­wie­der­hol­raten bis zu 120 Hz, die Display­seiten sind im Curved-Design leicht nach hinten gebogen.

"Tensor" ist der Name für Googles eigenen Smart­phone-Chip. Die Pixel-6-Serie wird die erste mit dem Prozessor sein.

Die Elek­tro­markt­kette Saturn hatte Anfang Oktober bereits eine Vorbe­steller-Aktion veröf­fent­licht. Demnach kostet das Pixel 6 mit 128 GB Spei­cher 649 Euro. Für einen befris­teten Zeit­raum gibt es einen Kopf­hörer von Bose dazu.

So viel kostet das Pixel 6 Pro

So sieht das Google Pixel 6 Pro aus

Screenshot: teltarif.de, Quelle: google.com

Über den Preis des Pixel 6 Pro konnte man bislang nur speku­lieren, realis­tisch sind mindes­tens 200 Euro Aufpreis zum Pixel 6 mit der kleinsten internen Spei­cher­kon­figu­ration. Jetzt wurde der Preis für das Pixel 6 Pro mit 128 GB Spei­cher bestä­tigt. Es sind sogar rund 250 Euro, die UVP liegt bei 899 Euro. Die Infor­mation stammt vom Twitter-Nutzer Jacob (@jacooob_yt), der auf Nach­frage, wo er die Bilder geschossen hat, angibt, sie in Hamburg in der Saturn-Filiale in der Möncke­berg­straße gemacht zu haben.

Saturn: Vorbe­steller-Aktion wieder online

Es wird davon ausge­gangen, dass das Pixel 6 Pro in weiteren Spei­cher­aus­füh­rungen ange­boten werden wird. Diese könnten 256 GB und 512 GB groß sein. Denkbar ist, dass die Vari­ante mit 256 GB rund 1000 Euro kostet, das Modell mit 512 GB wird die 1000-Euro-Grenze mit großer Wahr­schein­lich­keit über­schreiten.

Das Google Pixel 6 im Saturn-Gutscheinheft

Bild: Saturn, Screenshot: teltarif.de Die Vorbe­steller-Aktion wurde wohl zu früh veröf­fent­licht, weshalb sie schnell wieder von der Saturn-Seite verschwunden war. Nun ist sie wieder online. Der Preis für das Pixel wurde noch­mals bestä­tigt. Auch die Bose-Kopf­hörer wird es ohne Aufpreis dazu­geben. Die Aktion beginnt morgen um 20 Uhr und läuft bis zum 31. Oktober, 20 Uhr.

Apple wird heute Abend, 19 Uhr, eine weitere Keynote abhalten. Erwartet werden neue MacBook-Pro-Modelle und auch Neuauf­lagen der AirPods. Wie Sie das Event verfolgen können, lesen Sie in einer weiteren News.