Google Pixel 6: Saturn leakt Vorbesteller-Aktion und Preis

Gestern berich­teten wir über den offi­ziellen Launch von Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Die neuen Google-Smart­phones haben ein Datum bekommen. Auf der Webseite von Google ist die Ankün­digung zwar immer noch mit "Herbst 2021" versehen, der 19. Oktober als Launch-Datum wurde aber durch einen Werbe-Clip auf YouTube bestä­tigt.

Nun ist auch der Preis bekannt geworden, zumin­dest der des Pixel 6. Medi­enbe­richten zufolge hat die Elek­tro­kette Saturn den Preis und eine Vorbe­steller-Aktion für das Pixel 6 geleakt.

Google Pixel 6: Das ist der Preis

Das Google Pixel 6

Bild: Google, Screenshot: teltarif.de

Dem Prospekt-Leak zufolge soll das Google Pixel 6 eine unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung von 649 Euro aufge­stem­pelt bekommen. Die Vorbe­steller-Aktion wird vermut­lich direkt am Tag des Launchs, also am 19. Oktober, starten. Die offi­zielle Verfüg­bar­keit der Pixel-6-Modelle ist wohl für den 28. Oktober ange­setzt.

Zusätz­lich zum Smart­phone gibt es Kopf­hörer ohne Aufpreis dazu. Dabei handelt es sich Medi­enbe­richten zufolge um Over-Ears des Herstel­lers Bose vom Typ "Head­phones 700". Die Vorbe­steller-Aktion ist damit ziem­lich attraktiv. Im aktu­ellen Preis­gleich kosten die Kopf­hörer mit aktiver Geräusch­unter­drü­ckung (ANC = Active Noise Cancel­ling) über 260 Euro. Auch zur Ausstat­tung des Google Pixel 6 sind Daten durch­gesi­ckert. So soll das Pixel 6 einen Arbeits­spei­cher mit 8 GB und eine interne Spei­cher­kapa­zität von 128 GB erhalten, wovon auch früher schon ausge­gangen wurde. Die rück­sei­tige Haupt­kamera soll mit einem 50-Mega­pixel-Sensor ausge­stattet sein.

Eine Vorbe­steller-Aktion für das Google Pixel 6 Pro ist nicht bekannt. Denkbar ist, dass noch eine nach­geschossen wird oder das Modell ohne Bonus verkauft wird. Über die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Pixel 6 Pro kann bislang nur speku­liert werden. Realis­tisch wäre unserer Meinung nach ein Aufpreis von 200 Euro zum Pixel 6. Der Preis des Pixel 6 Pro würde demnach bei 849 Euro liegen.

Die Konkur­renz für Google ist groß. So lässt das Samsung Galaxy S21 FE noch auf sich warten, und das Galaxy S22 steht auch schon in den Start­löchern. Viele Gerüchte und Leaks haben dazu geführt, dass man kaum noch durch­blickt. Wir fassen den aktu­ellen Stand zum Samsung Galaxy S22 und Galaxy S21 FE in einem sepa­raten Artikel zusammen.