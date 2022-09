Preischeck: Pixel-6-Serie mit Rabatt im Google-Store

Google feiert Geburtstag und bietet ausge­wählte Geräte, darunter die Pixel-6-Serie, in einem 24-Stunden-Sale mit 20 Prozent Rabatt an. Lohnt sich der schnelle Kauf, oder gibt es die Smart­phones bei anderen Anbie­tern güns­tiger.

Anläss­lich seines Geburts­tags bietet Google in einem 24-Stunden-Sale heute ausge­wählte Produkte aus den Rubriken "Smart­phone" und "Connected Home" güns­tiger an. Bei Eingabe eines Akti­ons­codes gibt es 20 Prozent Rabatt.

Wir haben uns für unseren Preis­check die Kate­gorie "Smart­phones" ausge­sucht, die im Rahmen der Aktion das Pixel 6, Pixel 6a und Pixel 6 Pro listet. Sind die Pixel-Phones im Google-Sale ein Schnäpp­chen, oder gibt es sie in anderen Shops güns­tiger?

Die hier ange­gebenen Preise sind unver­bind­lich und gelten nur für den Zeit­punkt der Arti­kel­ver­öffent­lichung. Zum Preis­ver­gleich nutzen wir idealo, Online-Markt­plätze bleiben dabei unbe­rück­sich­tigt.

Das Einstiegs­modell: Google Pixel 6a

Google Pixel 6a

Bild: Google

Direkt über den Sale-Link im Google Store gelangen wir zum Einstiegs­modell Pixel 6a. Zur Auswahl stehen die Farb­vari­anten Schwarz, Grau oder Sage mit einem 128 GB großen Flash-Spei­cher. Regulär kostet der 6,1-Zoller 459 Euro. Nach Eingabe des Codes an der Kasse werden nur noch 367,20 Euro fällig. Ein wirk­lich fairer Preis, der in diesem Fall sogar die Konkur­renz aussticht.

Der nächst­güns­tige Anbieter ist der Online-Shop von Clever­tronic, der das schwarze Pixel-Modell derzeit für 419 Euro inklu­sive Versand­kosten listet. Die grüne Vari­ante gibt es versand­kos­ten­frei für 436 Euro bei Gombi.de, für das graue Modell verlangt Clever­tronic 431,49 Euro.

Das Stan­dard­modell: Google Pixel 6

Google Pixel 6

Bild: Google Weiter geht es mit dem Pixel 6, das Google in den Farben Stormy Black, Kinda Coral und Sorta Seafoam mit einem 128-GB-Flash-Spei­cher anbietet. Im Einkaufs­wagen zieht Google während des Sales auto­matisch 20 Prozent vom ursprüng­lichen Kauf­preis ab, sodass wir hier anstelle von 649 Euro nur 519,20 Euro bezahlen müssten. Anders als beim Pixel 6a lässt sich der Akti­ons­code nicht an der Kasse eingeben (er wird dort als ungültig ange­zeigt).

Unsere idealo-Suche nach weiteren Shops, die den 6,4-Zoller anbieten, führte uns zum Online-Anbieter buyZOXS, der das Handy in der Stormy Black Vari­ante für 489,39 Euro verkauft. Das Kinda-Coral-Modell gibt es bei Yakodo für 529 Euro. 517,90 Euro kostet das Sorta-Seafoam-Modell, wenn man es direkt über idealo beim Fifty Fifty Store bestellt. Alle drei Shops liefern versand­kos­ten­frei. In diesem Fall fahren Sie tatsäch­lich nur beim Kauf der Kinda-Coral-Vari­ante im Google Store am güns­tigsten - die anderen Farb­vari­anten gibt es woan­ders billiger.

Das High-End-Modell: Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro

Bild: Google Last, not least schauen wir uns das Premium-Modell Pixel 6 Pro an. Dieses kostet mit einem 128-GB-Flash-Spei­cher regulär 899 Euro, bezie­hungs­weise 999 Euro in der 256-GB-Version, und ist in den Farben Stormy Black, Cloudy White und Sorta Sunny erhält­lich. Während des Sales zieht Google beim 128-GB-Modell 179,80 Euro im Einkaufs­wagen ab, sodass Sie nur noch 719,20 Euro dafür bezahlen müssen. Bei der 256-GB-Vari­ante des 6,7-Zollers beträgt die Ersparnis 199,80 Euro, ergo kämen Sie hier auf einen Endpreis von 799,20 Euro.

Notebook.de liefert die 128 GB fassende Sorta-Sunny-Vari­ante zum Arti­kel­zeit­punkt versand­kos­ten­frei für 729,95 Euro, also etwas teurer als Google. Das schwarze 128-GB-Modell gibt es im Fifti Fifty Store jedoch schon für 696 Euro, wenn man es direkt über idealo bestellt. Alter­nativ bietet Alter­nate die weiße 128-GB-Vari­ante beim Kauf über idealo für 739 Euro an. 829 Euro soll das schwarze Pixel 6 Pro mit einem 256-GB-Flash-Spei­cher bei Asgoo­dasnew kosten.

Fazit: Genaues Hinschauen lohnt sich

Beim Preis­check des Pixel 6a gewinnt heute eindeutig der Google Store, der das Smart­phone im Sale deut­lich güns­tiger als andere Online-Shops anbietet. Beim Pixel 6 ist der Preis­unter­schied zwischen dem Google Store und anderen Anbie­tern von der gewählten Farb­vari­ante abhängig. Bis auf einen Fall haben hier die anderen Shops die Nase vorn. Beim Pixel 6 Pro kommen verschie­dene Spei­cher­vari­anten hinzu. Für die 256-GB-Version fanden wir nur ein Alter­nativ­angebot für ein schwarzes Modell, das jedoch teurer war. Immerhin gab es die schwarze Vari­ante mit 128 GB in einem Online-Shop noch güns­tiger als bei Google.

Wie immer gilt also, dass sich ein Preis­ver­gleich lohnt, bevor man blind zu einem scheinbar güns­tigen Angebot greift.

