Google: Das Pixel 6 knackt alle Pixel-Verkaufsrekorde

Am Dienstag gab Googles Mutter­gesell­schaft Alphabet ihre Finanz­ergeb­nisse für das vierte Quartal 2021 bekannt. Das Unter­nehmen hat in jenem Quartal mehr als 75 Milli­arden US-Dollar verdient und seinen Jahres­umsatz fast verdop­pelt. Datenblätter Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Ein Groß­teil der Einnahmen stammt aus den Google Services, zu denen Android, Chrome, Google Maps, Search, Google Play und YouTube gehören. Dieses Segment punk­tete im letzten Quartal mit über 69 Milli­arden US-Dollar gegen­über dem vierten Quartal des Jahres 2020, in dem das Unter­nehmen einen Umsatz von 52,8 Milli­arden US-Dollar verzeich­nete. In einem Video berichtet Sundar Pichai, Ceo von Google und Alphabet, von den High­lights der letzten Monate und lässt dabei auch die Pixel-Phones nicht uner­wähnt. Pixel 6 knackt im 4. Quartal 2021 alle Pixel-Verkaufsrekorde

Screenshot: teltarif.de, Quelle: google.com

Sundar Pixai betont Verkaufs­erfolg des Pixel 6

Genaue Zahlen zum Pixel 6 erwähnt der Google-Ceo nicht; dass er dem Pixel 6 jedoch einen nicht zu kleinen Platz in seinem Bericht einräumt, spricht für sich. Das Pixel 6 hat laut Pichai im Weih­nachts­quartal alle bishe­rigen Verkaufs­rekorde von Pixel-Smart­phones gebro­chen. Dass es ein Erfolgs­schlager werden würde, war bereits zu erahnen, als es in Deutsch­land schon wenige Stunden nach der Präsen­tation bei vielen Händ­lern ausver­kauft war.

Pixel 6 trotzt allen Widrig­keiten

In der Pres­semit­tei­lung stellt Pichai fest, dass die neuesten Pixel-Phones es schaffen, den Widrig­keiten mit einem Rekord­quartal zu trotzen, obwohl das neue Flagg­schiff in der Anfangs­zeit aufgrund der Chip­knapp­heit relativ schwer zu bekommen war. Ferner hebt er hervor, dass umfas­sende Inves­tition in KI-Tech­nolo­gien, die bekannt­lich auch im Pixel 6 zum Einsatz kommen, zu außer­gewöhn­lichen und hilf­rei­chen Erleb­nissen für Menschen und Unter­nehmen bei der Nutzung von Googles wich­tigsten Produkten führen.

Sundar Pixai:

"Our deep invest­ment in AI tech­nolo­gies conti­nues to drive extra­ordi­nary and helpful expe­riences for people and busi­nesses, across our most important products. Q4 saw ongoing strong growth in our adver­tising busi­ness, which helped millions of busi­nesses thrive and find new custo­mers, a quar­terly sales record for our Pixel phones despite supply cons­traints, and our Cloud busi­ness conti­nuing to grow strongly."

Noch ist nicht klar, ob das Pixel 6 das erfolg­reichste Pixel aller Zeiten sein wird. Frühere Modelle über­lebten im Einzel­handel in der Regel rund 12 Monate, und das neue Flagg­schiff ist erst seit letztem Oktober erhält­lich. Wenn sich der Trend jedoch fort­setzt, dürfte ihm der Platz auf dem Thron der meist­ver­kauften Pixel-Smart­phones sicher sein, und das trotz der begrenzten Märkte, in denen das Pixel 6 im Vergleich zu einigen Vorgän­ger­modellen erhält­lich ist.

Bleibt zu hoffen, dass der Verkaufs­erfolg Google dazu anspornt, weiterhin an der Besei­tigung von Fehlern zu arbeiten, deret­wegen das Pixel 6 und Pixel 6 Pro beson­ders in der Anfangs­zeit häufig in der Kritik waren. Hierzu gehörten ein schlecht reagie­render Finger­print­sensor, Phan­toman­rufe oder ein flackernder Bild­schirm. Einige der Bugs wurden inzwi­schen durch Updates behoben.

Apple über­raschte seine Watch-Nutzer am Dienstag mit dem watchOS 8.4.1-Update. Darüber berichten wir in einem anderen Artikel.