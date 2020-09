Google zeigt Pixel 5, 4a 5G, Nest Audio, neuen Chromecast

Google hat wie ange­kün­digt im Rahmen des Events Launch Night In zahl­reiche Produkte vorge­stellt, unter anderem die beiden Smart­phones Pixel 5 und Pixel 4a 5G. Geho­bene Mittel­klasse zum erschwing­lichen Kosten­faktor anstatt High-End mit großem Preis­schild lautet die aktu­elle Marsch­rich­tung. Neben dem 5G-Mobil­funk locken Pixel 5 und Pixel 4a 5G mit einem ordent­lich dimen­sio­nierten Akku und dem neuen Betriebs­system Android 11. Strea­ming-Fans freuen sich indes über den Multi­media-Dongle Chro­mecast mit Google TV, während Amazon Echo mit dem Nest Audio Konkur­renz bekommt.

Pixel 5 und Pixel 4a 5G: Googles neue Mittel­klasse

Pixel 5 und Pixel 4a 5G sind da

Google hatte im vergan­genen Jahr die UVP des Pixel 4 und Pixel 4 XL nach unten korri­giert, mit 749 Euro respek­tive 899 Euro Einstiegs­preis waren die Smart­phones dennoch kein Schnäpp­chen. Das Pixel 5 ist mit Anschaf­fungs­kosten von 613,15 Euro deut­lich attrak­tiver. Das Mobil­gerät ist ab 19. Oktober in Deutsch­land erhält­lich. Eine XL-Version gibt es diesmal nicht, statt­dessen offe­riert Google das Pixel 5 in einer einzigen Vari­ante. Immerhin müssen sich Anwender nicht mit 64 GB begnügen, sondern erhalten ab Werk 128 GB Flash. Wer mehr Daten­platz braucht, muss auf eine Cloud-Lösung zurück­greifen, ein microSD-Karten­schacht fehlt. UVP des Pixel 5

Ein 6 Zoll großes OLED-Display (Full HD+) inklu­sive 90 Hz, HDR+ und Gorilla Glass 6, der Chip­satz Snap­dragon 765G, 8 GB RAM und ein 4080 mAh messender Akku zählen zu den weiteren Spezi­fika­tionen des Pixel 5. Die Weit­win­kel­kamera mit 12 MP und Blende f/1.7 kennt man vom Pixel 4 (XL). Ergän­zend gibt es eine 16 MP auflö­sende Ultra­weit­winkel-Einheit (Blende f/2.2). Selfies werden mit 8 MP und Blende f/2.0 geschossen. UVP des Pixel 4a 5G

Das Pixel 4a 5G hat zwar einen leicht größeren Bild­schirm (6,2 Zoll) mit derselben Auflö­sung von 2340 x 1080 Bild­punkten, offe­riert aber nur Stan­dard-HDR, 60 Hz und Gorilla Glass 3. Außerdem hat das Pixel 4a 5G 6 GB RAM, einen 3800 mAh messenden Akku und entgegen dem Pixel 5 keinen Staub- und Wasser­schutz nach IP68. Die Kameras glei­chen sich. Der Preis des Pixel 4a 5G beläuft sich auf 486,40 Euro. Am 15. Oktober startet das Smart­phone in Japan, acht andere Länder folgen im November.

Neue Google-Erleb­nisse für Augen und Ohren

Chromecast mit Google TV

Der neue Chro­mecast gibt Inhalte mit 4K-Auflö­sung und HDR wieder, als Soft­ware­basis dient die Benut­zer­ober­fläche Google TV, welches der Nach­folger von Android TV ist und auf Android 10 fußt. Die Fern­bedie­nung hat nun einen Google-Assistant-Button für Sprach­steue­rung. WLAN und Blue­tooth sowie HDMI mit CEC-Support zählen zu den Schnitt­stellen. Ab 19. Oktober ist der Chro­mecast mit Google TV für 69,99 Euro hier­zulande erhält­lich. Nest Audio

Nest Audio nennt sich Googles neuer Smart-Speaker, er kommt mit einem Quader-Design und Stoff­überzug daher. Das Gehäuse des 99,99 Euro teuren Laut­spre­chers besteht aus 70 Prozent recy­celten Mate­ria­lien, Google Assistant, Dual-Band-WLAN und Blue­tooth 5.0 sind an Bord. Die Liefe­rung könnte laut Hersteller bereits am 16. Oktober erfolgen.