MediaMarkt Google Week: Lohnen sich Pixel 4a & Nest Mini?

MediaMarkt hat einen neuen Ange­bots­zeit­raum geschaltet, der sich "Google Week" nennt. Unter den Offerten finden sich neben Zubehör auch das Pixel 4a und der smarte Laut­spre­cher Google Nest Mini. Auf den ersten Blick erscheinen die Preise attraktiv. Auf den zweiten kann das ange­sichts sich schnell verän­dernder Preise auf dem Markt anders aussehen. Unter Umständen sind das Smart­phone und der Smart Speaker bei anderen Händ­lern güns­tiger zu bekommen.

Wir prüfen die Preise ausge­wählter Ange­bote und sagen Ihnen, ob sie sich lohnen. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir nicht berück­sich­tigt.

Google Pixel 4a: Lohnt sich das Angebot?

Das Pixel 4a ist Googles Mittelklasse

Bild: teltarif.de Das Google Pixel 4a wurde im August vergan­genen Jahres vorge­stellt, gehört also noch längst nicht zu den alten Eisen, zumal Googles Pixels gute Update-Prognosen haben. Zum Start kostete das Smart­phone des Such­maschi­nen­betrei­bers knapp 340 Euro. Der Ange­bots­preis von MediaMarkt liegt bei 315 Euro. Das Pixel 4a ist damit recht preis­stabil und ist seit einiger Zeit bei dem Händler zu dem Preis zu bekommen.

Der Preis­ver­gleich zeigt, dass das Angebot zu den aktuell güns­tigsten gehört. Händler-Kollege Saturn verkauft das Pixel 4a zum glei­chen Preis, wie auch Online-Händler Amazon. Bei anderen Händ­lern kostet das Pixel-Modell 329 Euro (ohne Versand­kosten).

Wenn Sie sich für Details und Test­ergeb­nisse zum Google Pixel 4a inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.

Google Nest Mini: Lohnt sich das Angebot?

Googles Nest Mini ist ein vergleichs­weise güns­tiger, smarter Laut­spre­cher im kleinen Format. MediaMarkt gibt als alten Preis die UVP in Höhe von 59 Euro an. Der Ange­bots­preis für das Modell in der Farb­vari­ante "Kreide" beträgt 45,99 Euro. Der Nest Mini in "Carbon" kostet im Rahmen der Google Week 49,99 Euro. In beiden Fällen verlangt MediaMarkt noch jeweils Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro. Google Nest Mini

Bild: Google Prickelnd sind die MediaMarkt-Preise nicht. Bei anderen Händ­lern sind beide Farb­vari­anten des Nest Mini bereits zum Preis von rund 39 Euro inklu­sive Versand zu bekommen. Händler-Kollege Saturn verlangt die glei­chen Preise für den Google Nest Mini Kreide und den Google Nest Mini Carbon.

Die MediaMarkt Google Week läuft noch bis zum 20. Juni, 23.59 Uhr. Bis dahin ist es also gut möglich, dass sich Preise weiter verän­dern. Es ist daher empfeh­lens­wert, vor dem Kauf noch­mals Preise zu verglei­chen.

