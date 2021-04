Pixel 4a bei MediaMarkt & Saturn: Guter Deal oder zu teuer?

Wer 315 Euro inves­tiert, kann ein Google Pixel 4a sein Eigen nennen. So lautet der Deal der Media-Saturn-Kette. Wir erör­tern, ob sich diese Offerte lohnt oder ob es güns­tigere Ange­bote gibt.

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem neuen Mittel­klasse-Smart­phone mit vorbild­lichem Update-Support sind, dann könnte Sie das Angebot des Google Pixel 4a bei MediaMarkt und Saturn inter­essieren. Derzeit wollen die beiden Elek­tronik­händler ledig­lich 315 Euro für das Smart­phone mit unan­getas­tetem Android-Betriebs­system haben.

Das Mobil­gerät besticht neben den schnellen sowie lang­fris­tigen Soft­ware-Aktua­lisie­rungen durch ein scharfes OLED-Display und eine brauch­bare Kamera. Wir haben über­prüft, ob das Pixel 4a anderswo güns­tiger ist und den Preis­ver­gleich voll­zogen. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir nicht berück­sich­tigt.

Google Pixel 4a – Kompaktes Mittel­klasse-Smart­phone redu­ziert

Pixel 4a reduziert bei Media Markt und Saturn

Google Auch im Preis­bereich um die 300 Euro sprengen die Bild­schirme immer häufiger die 6,5-Zoll-Grenze. Was Fans großer Displays begeis­tert, frus­triert hingegen Lieb­haber möglichst hand­licher Mobil­geräte. Das Google Pixel 4a ist mit seinem 5,81-Zoll-Panel in diese Hinsicht beinahe schon ein Relikt unter den modernen Smart­phones. Die Abmes­sungen von 144 mm mal 69,4 mm mal 8,2 mm machen das Handy beson­ders Hosen­taschen-taug­lich. Bei den Kameras des Pixel 4a schwimmt Google eben­falls gegen den Strom. Es findet sich ledig­lich jeweils eine Kamera vorne und hinten wieder.

Die rück­sei­tige Haupt­kamera macht aller­dings relativ gute Fotos, wie wir in unserem Test erör­terten. Mit dem Snap­dragon 730G als Chip­satz stimmt auch die Leis­tung in den meisten Berei­chen. Zusam­men­gefasst gefällt das Hard­ware-Paket, aber was ist mit dem Preis? Das auf Android 11 aktua­lisier­bare Pixel 4a wandert bei MediaMarkt und Saturn derzeit für 315 Euro versand­kos­ten­frei über den virtu­ellen Laden­tisch. Es wird eine sofor­tige Liefer­bar­keit ange­geben. Klingt gut, aber geht es auch güns­tiger?

Pixel 4a – Media-Saturn-Deal im Preis­check

Bei unserem Preis­ver­gleich wurde schnell klar, dass MediaMarkt und Saturn tatsäch­lich das aktuell beste Angebot haben. klar­mobil und mobilcom-debitel folgen als zweit­güns­tigste Online­shops, dort fallen inklu­sive Versand­kosten 351,95 Euro an. Sie sparen demge­gen­über also knapp 37 Euro, wenn Sie das Google Pixel 4a bei MediaMarkt oder Saturn bestellen.

Die GPU-Probleme des Schwes­ter­modells Pixel 4a 5G sowie des Pixel 5 wurden mitt­ler­weile durch ein Update behoben.

