Preischeck: Pixel 4a 5G bei MediaMarkt & Saturn reduziert

Wer ein vergleichs­weise güns­tiges 5G-Handy sucht, könnte mit dem Google Pixel 4a 5G glück­lich werden. Die Händler MediaMarkt und Saturn bieten das Modell derzeit redu­ziert an. Wir machen den Preis­check.

Das Google Pixel 4a 5G wird derzeit von MM/Saturn günstiger angeboten

Foto: Google, Logos: MediaMarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Das Google Pixel 4a 5G ist die später vorge­stellte Vari­ante des Google Pixel 4a mit zusätz­licher Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funk­stan­dards. Das Modell ist in die geho­bene Mittel­klasse einzu­ordnen und bietet modernes Design und gute Ausstat­tung zu einem vergleichs­weise güns­tigen Preis. Die Händler MediaMarkt und Saturn bieten das Google Pixel 4a 5G in ihren Online-Shops aktuell güns­tiger an.

Ob sich das Angebot lohnt oder ob das Smart­phone bei anderen Händ­lern güns­tiger zu bekommen ist, lesen Sie im nach­fol­genden Schnäpp­chen-Check. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir im Preis­ver­gleich nicht berück­sich­tigt.

Google Pixel 4a 5G: MediaMarkt-/Saturn-Preis im Check

Foto: Google, Logos: MediaMarkt/Saturn, Montage: teltarif.de Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Google Pixel 4a 5G ist mit 499 Euro ange­geben. Sowohl MediaMarkt als auch Saturn bieten das Modell aktuell jeweils zu einem Preis von 410,02 Euro (inklu­sive Versand­kosten) an - eine Ersparnis von 88,98 Euro gegen­über der UVP.

Die Höhe der Reduk­tion ist attraktiv. Und auch im Preis­ver­gleich mit Ange­boten anderer Händler erweisen sich die Ange­bote von MediaMarkt und Saturn als die aktuell güns­tigsten. Bei anderen Händ­lern werden mindes­tens rund 456 Euro (inklu­sive Versand­kosten) für das Smart­phone-Modell fällig.

Falls für Sie ein Smart­phone mit 5G-Unter­stüt­zung noch nicht rele­vant ist, könnte das Google Pixel 4a einen Blick Wert sein. Wir haben das Smart­phone im Prüf­labor begrüßen können. Wie es abge­schnitten hat, lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht zum Google Pixel 4a.

