Google Pixel 4: Premium-Handy günstig wie nie zuvor

749 Euro verlangte Google zum Markt­start Ende Oktober vergan­genen Jahres für das Pixel 4. Mitt­lerweile ist der Preis für das Android-Smart­phone erstaun­lich flott gefallen. Und das, wenn man bedenkt, dass es sich noch um die aktu­elle Genera­tion aus der Feder des Multi-Konzerns handelt.

Derzeit fällt ein Angebot beson­ders auf. Beim Elek­trohändler Saturn ist das Smart­phone deut­lich güns­tiger als zur UVP zu haben. Zusätz­lich zum Gerät gibt es ein "Geschenk" in Gestalt eines Google Nest Mini Smart Spea­kers ohne weiteren Aufpreis. Wir machen den Schnäpp­chen­check und sagen Ihnen, ob sich das Angebot, das bis zum 16. März, 9 Uhr, gültig ist, lohnt.

Google Pixel 4 bei Saturn plus "Geschenk"

Das Google Pixel 4 in der Farbe "Clearly White" Saturn verlangt für das Pixel 4 einen Preis von 529 Euro, was eine Ersparnis von 220 Euro im Vergleich zur unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung des Herstel­lers bedeutet. Bei dem Ange­bots­preis des Händ­lers alleine handelt es sich bereits um die derzeit güns­tigste Offerte (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt), wenn man den aktu­ellen Preis­vergleich macht. Das Saturn-"Geschenk" versteht sich ohne weiteren Aufpreis. Der Smart Speaker aus dem Hause Google ist mit einem Preis in Höhe von 42,99 Euro ange­geben. Viel güns­tiger ist das Gerät im Einzel­kauf bei anderen Händ­lern auch nicht zu bekommen.

Saturn bietet das Smart­phone zum vergüns­tigten Preis in den Farben "Just Black" und "Clearly White" an, nicht aber in "Oh So Orange". Die Limited Edition kostet nach wie vor 749 Euro. Händler-Kollege MediaMarkt bietet die Modelle zu einem Preis von 619 Euro an. Inter­essant ist hier, dass auch "Oh So Orange" 130 Euro weniger als UVP kostet.

Eben­falls erwäh­nens­wert ist, dass Google selbst in seinem Store Preis­reduk­tion betreibt und das Pixel 4 aktuell für 555 Euro (in allen Farben, "Oh So Orange" ist aller­dings nicht verfügbar) anbietet. Auch das Pixel 4 XL ist dort redu­ziert und kostet statt 899 nun 699 Euro. Wer sich für das Smart­phone mit größerem Display inter­essiert, bekommt derzeit bei Google mit einer Ersparnis von 200 Euro das güns­tigste Angebot.

Lohnt sich das Saturn-Angebot?

Das Saturn-Angebot lässt sich als empfeh­lens­wert einstufen. Das Google Pixel 4 ist ein solides Smart­phone, das unser Test­labor mit einer guten Bewer­tung verlassen konnte. Hervor­zuheben ist die gute Gesamt­perfor­mance, die Leis­tung der Haupt­kamera bei gutem Licht und die beein­druckenden Stereo­laut­spre­cher. Nicht so gut gefallen haben uns die recht breiten Display­ränder und die Nicht-Erwei­terbar­keit des internen Spei­chers.

Weitere Infor­mationen zum Google Pixel 4 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

