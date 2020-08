Schnäppchen-Check: Google Pixel 4 für unter 400 Euro

Das Google Pixel 4 in der Farbe "Oh so Orange"

Bild: teltarif.de Das Google Pixel 4 gehört noch zu Googles aktu­eller Flagg­schiff-Serie. Das Modell ist entspre­chend beliebt, wenn es um redu­zierte Ange­bote geht. Zum Markt­start im Oktober vergan­genen Jahres war es mit einer UVP von ab 749 Euro jedoch kein Schnäpp­chen. Mitt­ler­weile ist der Preis gefallen, und Händler locken immer wieder mit neuen Ange­boten.

Bei mobilcom-debitel gibt es das Smart­phone mit dem schlichten, aber anspre­chenden Design ab Sonntag zu einem redu­zierten Preis. Das Angebot ist laut Händler bis zum 5. August gültig, kann aber auch vorher schon enden, wenn der Vorrat an Geräten aufge­braucht ist. Das Ange­bots­preis des Mobil­funk­an­bie­ters ist attraktiv. Ob sich die Pixel-4-Offerte lohnt, lesen Sie im nach­fol­genden Prei­s­check.

Pixel 4 bei mobilcom-debitel im Prei­s­check

Bild: teltarif.de Das Google Pixel 4 ist in zwei internen Spei­cher­größen zu haben. mobilcom-debitel bietet im Rahmen des Preis­kra­cher-Ange­bots die Version mit 64 GB internem Spei­cher in allen drei verfüg­baren Farben ("Just Black", "Clearly White" und "Oh So Orange") vergüns­tigt an.

Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für das Modell beträgt 749 Euro. Wer das Pixel 4 bei mobilcom-debitel kauft, zahlt ab dem 2. August einen Preis in Höhe von 399,64 Euro - eine ordent­liche Ersparnis.

Vergan­gene Woche berich­teten wir über MediaMarkts Gutschein­heft. Noch bis zum 3. August, 9 Uhr, kostet unter anderem das Pixel 4 rund 433 Euro. Aktuell handelt es sich dabei um das güns­tigste Angebot. Demge­gen­über lassen sich bei mobilcom-debitel nochmal über 30 Euro sparen. Ab morgen ersetzt daher der mobilcom-debitel-Preis­kra­cher das MediaMarkt-Angebot als das aktuell güns­tigste. Hinzu kommen bei mobilcom-debitel noch die Versand­kosten, diese entfallen, wenn sich Käufer das Smart­phone in eine Filiale liefern lassen.

Das Pixel 4 ist auch in den physi­schen Shops des Anbie­ters zu haben. Da das Angebot aber bereits ab Sonntag gilt, kann es sein, dass die Kontin­gente aufge­braucht sind.

Details zum Google Pixel 4 können Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt nach­lesen. Für den güns­tigen Mittel­klasse-Nach­folger Google Pixel 4a gibt es nun einen offi­zi­ellen Vorstel­lungs­termin. Wann dieser ist, lesen Sie in einer weiteren News.

