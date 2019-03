Spezifikationen des Pixel 3a und Pixel 3a XL aufgetaucht

So könnten das Pixel 3a und das Pixel 3a XL aussehen So könnten das Pixel 3a und das Pixel 3a XL aussehen

Google bereitet Pixel 3a und Pixel 3a XL vor

Wer ein Smartphone made by Google haben, aber nicht die hohe Summe für ein Pixel 3 (XL) ausgeben möchte, dürfte sich über Neuigkeiten über das Pixel 3a (XL) freuen. Das zuvor als Pixel 3 Lite kolportierte Telefon soll in zwei Varianten (Pixel 3a und Pixel 3a XL) den Weg in den Handel finden. Es sind Smartphones mit 5,6 Zoll respektive 6 Zoll großen Displays. Die hohe Qualität der Hauptkamera soll erhalten bleiben, unter anderem die Prozessorleistung ist allerdings abgespeckt.

Vier Monate nach der Markteinführung sind das Pixel 3 und das Pixel 3 XL mit einem durchschnittlichen Straßenpreis von 579 respektive 679 Euro relativ erschwinglich geworden. Dennoch bleiben Käufer außen vor, die sich eher im Mittelklasse-Bereich zwischen 300 und 500 Euro wohlfühlen. Diese Sparte will Google demnächst mit dem Pixel 3a und dem Pixel 3a XL bedienen. 9to5Google konnte durch seine Quellen einige Details zu diesen erschwinglichen Mobilgeräten erfahren. Zum einen seien Pixel 3a und Pixel 3a XL tatsächlich die finalen Bezeichnungen, zum anderen wurden die Bildschirmgrößen bestätigt. Mit 5,6 Zoll ist die Anzeige des Pixel 3a minimal größer als jene des Pixel 3 (5,5 Zoll). Das Display des Pixel 3a XL ist hingegen mit 6 Zoll merklich kleiner als jenes des Pixel 3 XL (6,3 Zoll). Die sensitiven Seiten (Active Edge), der Titan-M-Sicherheitschip und die eSIM werden von den großen Geschwistern übernommen. Das gilt auch für den überschaubaren 64-GB-Datenplatz.

Weitere Details zu den Budget-Google-Smartphones

Das Pixel 3a soll mit einem 2220 mal 1080 Pixel auflösenden OLED-Panel (440 ppi) daherkommen. Angetrieben wird das Mobilgerät vom Chipsatz Qualcomm Snapdragon 670 (Octa-Core, bis zu 2 GHz Takt) und 4 GB RAM. Die 8-Megapixel-Selfie-Knipse und die 12-Megapixel-Hauptkamera borgt sich das Pixel 3a von den höherpreisigen Ausführungen. Allerdings soll die Kamera-App eine schlechtere Ausstattung haben. Der Akku des Pixel 3a misst 3000 mAh, also 85 mAh mehr als der Stromspeicher des gängigen Pixel 3. Abseits der Displaygröße und vermutlich Akkukapazität würde das Pixel 3a XL vom schnelleren SoC Snapdragon 710 (Octa-Core, bis zu 2,2 GHz Takt) profitieren.

Die neuen Google-Smartphones sollen noch im Frühling 2019 erscheinen.

