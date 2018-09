Leak: Pressefotos zeigen das Pixel 3 (XL) im Detail

Am Dienstag, dem 9. Oktober 2018, wird Google ein Event abhalten, das wohl kaum noch Überraschungen bietet. Die ersten vollständig vom Suchmaschinen-Konzern selbst entworfenen Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL sind bereits durch zahlreiche Leaks vollständig enthüllt. Jetzt wurde Google weiterem exklusiven Material beraubt, nämlich den offiziellen Pressefotos. Die Marketing-Bilder des Pixel 3 und des Pixel 3 XL huschen durch die Weiten des Internets und gewähren detaillierte Eindrücke der Highend-Smartphones. Das Standardmodell kommt ohne Notch daher, die Plus-Ausgabe bedient sich der häufig genutzten Kerbe.

Pressefotos des Google Pixel 3 und Pixel 3 XL



Die Vorderseite des Google Pixel 3 und Pixel 3 XL Die Vorderseite des Google Pixel 3 und Pixel 3 XL

Klobiges Telefon – mit und ohne Notch

Bilder und Videos der dritten Pixel-Generation gibt es bereits zahlreich, unter anderem da sich diverse Endgeräte auf dem Schwarzmarkt tummeln. Manche der Leaks könnten auch vom Hersteller selbst stammen, wobei es allerdings zweifelhaft ist, ob Google vorab Informationen in einem derart riesigen Ausmaß publik haben möchte. Wie auch immer es passiert ist: die technischen Daten und das Design des Pixel 3 und des Pixel 3 XL sind seit geraumer Zeit im Netz vorzufinden. Was es dort aber bislang nicht gab, sind offizielle Produktfotos. Die Kollegen von WinFuture haben nun auch diese Lücke gefüllt und präsentieren das Pressematerial der beiden Oberklasse-Smartphones.



Die Rückseite der dritten Pixel-Generation Die Rückseite der dritten Pixel-Generation



Die Seitenansicht der kommenden Google-Neuheiten Die Seitenansicht der kommenden Google-Neuheiten

Das Pixel 3 wartet mit dickem Balken ober und unterhalb des Bildschirms auf, die seitlichen Ränder sind im Vergleich zur Vorgängergeneration allerdings merklich filigraner. Stereo-Lautsprecher sind genauso wie eine Dual-Frontkamera an Bord. Diese beiden Merkmale besitzt auch das Google Pixel 3 XL, jedoch gibt es dort eine Notch. Winzig fiel diese aufgrund der Dual-Kamera nicht aus.Die aus zwei Elementen bestehende Rückseite des Pixel 3 und Pixel 3 XL verleiht den Smartphones einen unverwechselbaren Look. Wer mit einem schwarzen Handy nichts anfangen kann, der dürfte sich über die weiße Variante freuen. Beide Telefone sind mit dem Chipsatz Snapdragon 845 und dem Betriebssystem Android 9.0 Pie am Puls der Zeit.