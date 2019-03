Schnäppchen-Check: Google Pixel 3 XL ab 579 Euro

Neue Preiskracher-Aktion von Sonntag bis Mittwoch mobilcom-debitel ist mittlerweile für seine Preiskracher-Aktionen bekannt, die regelmäßig - vornehmlich sonntags - gestartet werden und bestimmte Produkte zu Vorzugspreisen offerieren. In dieser Woche gibt es mit dem Google Pixel 3 XL ein ganz besonderes Smartphone als "Frühlingskracher". Die Pixel-Reihe wird direkt nach den Vorgaben von Google produziert und auch die Software kommt direkt vom Initiator des Android-Betriebssystems. Das garantiert schnelle Updates und sorgt mittlerweile auch dafür, dass einige Jahre alte Geräte noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Google zeigt mit der ersten Pixel-Reihe, dass man es Apple gleichtun und Software-Updates über viele Jahre anbieten möchte. So bekommt der Vor-Vorgänger des aktuellen "Frühlingskrachers" noch das Update auf Android Q. Die Beta-Version ist bereits verfügbar. Das Pixel 3 XL bekommt mit dem nächsten großen Android-Update sogar noch ein elementares neues Feature: die Dual-SIM-Funktionalität. Anders als unter Android Pie lassen sich eSIM und Nano-SIM künftig parallel betreiben.

128-GB-Modell für 699 Euro

mobilcom-debitel bietet das Gerät im Rahmen der von Sonntag bis Mittwoch laufenden Aktion in der Version mit 64 GB Speicherplatz für 579 Euro an, während die 128-GB-Variante für 699 Euro verkauft wird. Doch sind das wirklich gute Angebote, bei denen Interessenten zuschlagen sollten?

Im Preisvergleich mit anderen Online-Händlern schlägt sich der "Frühlingskracher" in der Tat gut, zumindest wenn man das 64-GB-Modell betrachtet. Die Preise für diese Version des Smartphones beginnen abseits der Aktion derzeit bei etwa 640 Euro. Kunden, die sich für das Geräte-Modell mit 128 GB Speicherkapazität entscheiden, zahlen bei anderen Händlern wiederum Preise ab etwa 670 Euro. Hier liegt der mobilcom-debitel-Preis höher.

Das Google Pixel 3 XL ist in der 64 GB-Variante in den Farben Just Black, Clearly White und Not Pink sowie in der 128 GB-Version in den Farben Just Black und Clearly White zu bekommen. Kunden, die die Versandkosten sparen möchten, haben die Möglichkeit, sich ihr Wunschgerät in einen mobilcom-debitel-Shop in ihrer Nähe liefern zu lassen.

