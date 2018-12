Google Pixel 3 für 599 Euro ab heute bei mobilcom-debitel

Bei mobilcom-debitel gibt es ab heute das Google Pixel 3 zum Preis von 599 Euro. Das Angebot gilt bis einschließlich Donnerstag, 20. Dezember und ist 250 Euro günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Im aktuellen Preisvergleich fällt allerdings auf, dass der Telekommunikations­anbieter das Smartphone bereits selbst für 649 Euro statt der regulären 849 Euro verkauft.

Pixel 3 mit 64 GB Speicher

Das Pixel 3 ist neben dem 3XL Googles aktuelles Smartphone-Modell. Das Angebot gilt für das Modell mit 64 GB interner Speicher­kapazität. Käufer können zwischen den Farben Just Black, Clearly White und Not Pink wählen. Zum Sparen der Versandkosten bietet mobilcom-debitel die Lieferung in eine Filiale an, damit sich Kunden das Gerät selbst abholen können.

Das Google Pixel 3 mit 128 GB Speicher kostet nach der unverbindlichen Preisempfehlung 949 Euro. Auch das Modell ist ohne konkret beworbenes Angebot bei mobilcom-debitel aktuell 200 Euro günstiger zu haben. Die Variante mit größerem Speicher lässt sich allerdings nicht in eine Filiale liefern.

Wer sich stattdessen für das XL-Modell interessiert, kann bei mobilcom-debitel auch ein Schnäppchen machen. Die Version mit 64 GB Speicher ist in den genannten Farben zum Preis von 749 Euro statt 949 Euro nach der UVP zu haben. Die Preisersparnis von 200 Euro gilt auch für die 128 GB-Version. Käufer zahlen 849 Euro statt 1049 Euro. Diese beiden Geräte lassen sich ebenfalls nicht zur Abholung in einer Filiale reservieren.

Details und Informationen zum Google Pixel 3 lesen Sie in einem ausführlichen Testbericht.

