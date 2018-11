Live-Fotos und Spezifikationen des Google Pixel 3 Lite geleakt

Ein Google-Smartphone taucht auf mysteriöse Weise bereits vor der Ankündigung in Russland auf – das kommt uns irgendwie bekannt vor. Wie es im August dem Pixel 3 XL erging, ergeht es jetzt auch dem kleinen Bruder Pixel 3 Lite. Russische Redaktionen gelangen bereits an das Mobilgerät und teilen zahlreiche Fotos. Das Smartphone mit dem Codenamen Sargo wird preislich unterhalb von Pixel 3 und Pixel 3 XL angesiedelt sein, weshalb sich der Käufer mit ein paar Sparmaßnahmen arrangieren muss. Es gibt beispielsweise keine Dual-Selfie-Kamera und der verbaute Speicher ist merklich kleiner.



Pixel 3 Lite zeigt sich in freier Wildbahn

Bereits vor anderthalb Wochen publizierte das russische Portal Rozetked einen ausführlichen Bericht samt Fotos über das kommende Budget-Google-Telefon. Jetzt legen die Kollegen von Wysla nach.



Die Spezifikationen des Google Pixel 3 Lite

Größenvergleiche des Pixel 3 Lite mit vielen anderen Smartphones wie dem Pixel 3 XL und den Apple-Handys iPhone XS, iPhone XR und iPhone 5S sind zu erspähen. Ein witziges Foto, welches den Google-Neuling neben einem Nokia 3310 zeigt, gibt es ebenfalls. Das Design des Pixel 3 Lite ähnelt jenem der Geschwister, bei genauem Hinsehen offenbart sich die zweigeteilte Aufmachung der gläsernen Rückseite. Der Power-Button in Neongelb hebt das Telefon von seinen Artverwandten ab.



Der Rotstift wurde vom Hersteller an mehreren Ecken angesetzt, um den Preis zu drücken. Anstatt des Snapdragon 845 treibt lediglich der Snapdragon 670 das Handy an. Das AMOLED-Display wurde durch ein 5,56 Zoll großes IPS-LCD mit 2220 mal 1080 Pixel getauscht. Besonders ernüchternd ist der Flash-Speicher, der lediglich 32 GB beträgt und sich – typisch Google – nicht via microSD-Karte erweitern lässt. Weitere Merkmale sind 4 GB RAM, 12 Megapixel hinten, 8 Megapixel vorne sowie ein Akku mit 2915 mAh. Letzterer lässt sich via Quick Charge 4+ aufladen. Das Google Pixel 3 Lite wird Ende 2018 oder im ersten Quartal 2019 erwartet. Preislich werden zwischen 400 und 500 US-Dollar vermutet.