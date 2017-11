Pixel 2 XL: Update gegen Display-Probleme wird verteilt

Obwohl technisch absolute Spitzenklasse, ist das Pixel 2 XL von Google in den vergangenen Wochen vor allem durch Probleme mit der Darstellung aufgefallen. Nun nimmt sich Google dieser Probleme mit einem größeren Update an.

Das November-Update kommt mit Security-Patch und Display-Features für Pixel-2-Geräte Google hatte mit den beiden neuen Android-Smartphones der Pixel-Reihe keinen allzu guten Start erwischt. Trotz solider Verarbeitung, starker Hardware und einer erneut sehr guten Kamera, machte vor allem das Pixel 2 XL eher mit Negativ-Schlagzeilen von sich Reden. Die ersten Probleme will Google nun mit einem größeren Update angehen.

Wie der Konzern mitteilt, wird das Update die Display-Probleme des diesjährigen XL-Modells in Angriff nehmen. So senkt Google zum Beispiel die maximale Helligkeit des verbauten P-OLED-Displays aus der Fertigung von LG. Zusätzlich wird die untere Button-Leiste künftig nach kurzer Zeit der Inaktivität gedimmt, was in der Summe zu einer deutlich gesenkten Gefahr für eingebrannte Pixel führen soll. Die Dimm­funktion wird zudem auch für das kleinere Pixel 2 zur Verfügung gestellt, welches ein AMOLED-Display von Samsung besitzt. Eine tiefgreifende und vor allem auch technische Erklärung der Maßnahmen, wie Google das Farb-Management mit Android 8.0 Oreo in Angriff nimmt, hat der Konzern in der Pixel-User-Community veröffentlicht.



Mehr Display-Optionen für Nutzer

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass die Vorfälle mit eingebrannten Pixeln im Display des Pixel 2 XL anscheinend doch nicht so schlimm ausfallen, wie nach den ersten Berichten von Testern befürchtet. Google hat in der Zwischen­zeit zudem die Geräte-Garantie auf zwei Jahre für alle Pixel-2-Besitzer erhöht.

Wirklich Neues bringt das Update abseits der angesprochenen Bugfixes auch mit sich und diese drehen sich ebenfalls um das Display. So hat Google die Möglichkeit zur Kalibrierung eingebaut, womit sich die Farb­temperatur des P-OLED-Displays beeinflussen lässt. So kann die Darstellung nun wärmer oder kühler eingestellt werden, wobei sich das lediglich durch vorgegebene Farb­profile erreichen lässt. Davon stehen drei zur Auswahl: Natürlich, Gesättigt oder Verstärkt. Die Option für die Darstellung steht auch Besitzern des kleineren Pixel 2 zur Verfügung.

Für das kleinere Pixel 2 ist zudem ein Bugfix gegen die Klick­geräusche enthalten, die bei aktivierter NFC-Funktion während eines Telefonats auftreten. Ein Fehler, den wir auch bei unserem Testexemplar des Pixel 2 feststellen konnten.

Neben den Verbesserungen hinsichtlich der Darstellung und anderer Probleme, beinhaltet das Update auch das aktuelle Security-Patchlevel für den November. In diesem ist unter anderem die zuletzt bekannt gewordene Krack-Sicherheitslücke bei der WLAN-basierten Kommunikation von Android-Seite aus geschlossen.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, wie Google das noch ungenutzte Potential der Pixel-2-Geräte erwecken will.