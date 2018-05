290 Euro Rabatt: Google Pixel 2 XL bei Media Markt / Saturn

Die MediaMarktSaturn Retail Group hat aktuell das Highend-Smartphone Google Pixel 2 XL mit einem Rabatt in Höhe von 290 Euro im Angebot. Sowohl Media Markt als auch Saturn orientieren sich beim Preisnachlass an der UVP, die mit 939 Euro ausgewiesen wird. Somit zahlen Käufer im Endeffekt 649 Euro für das Oberklassemodell. Zieht man in Betracht, dass der Straßenpreis des Pixel 2 XL im April bereits unter 700 Euro fiel, fällt die Ersparnis bei den Elektronikdiscountern nicht mehr ganz so hoch, aber immer noch fair aus.

Google Pixel 2 XL als Schnäppchen bei Media Markt und Saturn

Das Pixel 2 XL gibt es derzeit für 649 Euro bei Media Markt und Saturn Im Oktober 2017 brachte Google das Telefon Pixel 2 XL auf den Markt und sprach eine UVP von 939 Euro für die 64-GB-Version aus. Die bei Media Markt und Saturn beworbenen 290 Euro Rabatt wirken zunächst äußerst großzügig, ein Preisvergleich sorgt jedoch für etwas Ernüchterung. So bieten viele Onlinehändler das Pixel 2 XL mittlerweile deutlich unterhalb der UVP an, am günstigsten gibt es das Handy derzeit mit idealo.de-Gutschein bei Rakuten für 638,10 Euro. Das sind fast elf Euro weniger als bei Media Markt und Saturn, allerdings gibt es dort auch einen Ansprechpartner vor Ort. Abgesehen vom Rakuten-Deal spart man bei den beiden Elektronikshops im Vergleich zu den anderen Offerten auf idealo, Hardwareschotte und Geizhals aber rund 50 Euro.

Was bietet das Google Pixel 2 XL?

Die Hardware bewegt sich auf gutem Oberklasse-Niveau, was bereits am 6 Zoll großen P-OLED-Display mit 2880 mal 1440 Pixel ersichtlich wird. Als Chipsatz findet der Qualcomm Snapdragon 835 Verwendung, der Unterstützung von 4 GB RAM erhält. Des Weiteren konnte die Bildqualität der 12-Megapixel-Hauptkamera des Pixel 2 XL viele Tester überzeugen . Der schnelle Update-Support des Android-Betriebssystems durch Google, der 3520 mAh messende Akku und das nach IP67 vor Staub und Wasser geschützte Gehäuse sind weitere Ausstattungsmerkmale des Phablets. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch in puncto Speicherplatz, denn die 64 GB Flash lassen sich nicht via microSD-Karte aufrüsten.

Wie das Phablet in unserem Test abgeschnitten hat, erfahren Sie im Testbericht zum Google Pixel 2 XL.