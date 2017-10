Spätestens dieses Jahr zeigt Google, dass der Android-Entwickler mit den eigenen Android-Smartphones der Pixel-Serie in der Premium-Klasse bestehen will. Top-Hardware, eine grandiose Kamera und ein System, das jederzeit ohne die kleinsten auch nur halbwegs bemerkbaren Ruckler arbeitet.

Google Pixel 2 XL Datenblatt

Test

Display-Probleme

eSIM-Manager

Vergleich

Trotzdem steht das Pixel 2 XL derzeit in der Kritik und das ausgerechnet wegen dem Display. Dieses kommt von LG, basiert auf der eigenen P-OLED-Technologie (Plastic-OLED) und hat Probleme mit der Darstellung. Nachdem zuletzt Berichte über einen leichten Gelbstich auftauchten als auch über eine ungleichmäßige Ausleuchtung des Displays, sorgen nun eingebrannte Pixel von zumeist wenige Tage alten Geräten für Furore. So sehr, dass sich Google mittlerweile dem Problem offiziell angenommen hat und die Sache untersuchen will.

Einzefall oder Anfang einer ganzen Problemserie?

Was die Sache umso verheerender macht ist die Tatsache, dass die Probleme mit eingebrannten Pixeln schon nach etwa einer Woche auftreten, statt wie sonst üblich erst nach etlichen Monaten oder sogar Jahren der aktiven Nutzung. Gegenüber The Verge hat sich ein Google-Pressesprecher dahingehend geäußert, dass man jedes neue Produkt vor dem Start einer intensiven Qualitäts­überprüfung unterzieht, selbst jedes produzierte Gerät. Insofern sind die Probleme des P-OLED-Displays umso ärgerlicher.

Die Berichte selbst drehen sich um sogenannte Ghosting-Effekte, was nichts anderes bedeutet, dass Bildschirm­inhalte auch im ausgeschalteten Zustand oder bei sehr dunklen Inhalten noch zu sehen sind. Im Fall des Google Pixel 2 XL ist das die Navigations­leiste mit den Software-Tasten zur Bedienung von Android - sehr schön zu sehen in einem Foto des Twitter-Nutzers und Redakteurs bei Android Central, Alex Dobie.



Gut zu sehen ist der Ghosting-Effekt der Navigationsleiste Gut zu sehen ist der Ghosting-Effekt der Navigationsleiste

Die Sache ist zumindest dahingehend für LG fatal, da eingebrannte Pixel allgemein hin überwiegend in den ersten Generationen der OLED-Display-Technologie vermehrt auftraten. Vor allem blaue Pixel haben eine signifikant kürzere Lebens­dauer verglichen zu roten und grünen Pixeln. Mittler­weile ist vor allem bei Samsung als einem der führenden Hersteller von OLED-basierenden Displays die Sache mit eingebrannten Pixeln nahezu komplett Vergangenheit. Einzel­fälle kann es trotzdem immer mal wieder geben.

Lesen Sie in einem weiteren Beitrag, welchen Eindruck das Pixel 2 XL bei uns im teltarif.de-Test hinterlassen hat.